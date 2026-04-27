IPL 2026 Failed Players: ఈసారి ఐపీఎల్లో బ్యాట్స్మెన్ హవా ఓ రేంజ్లో కొనసాగుతోంది. బంతి పడితే బాదడమే లక్ష్యంగా.. బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నారు. అయితే కొందరు స్టార్ బ్యాట్స్మెన్లు మాత్రం చేతులెత్తేశారు. అన్ని జట్లు కూడా ఇప్పటికే 7 మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. సెకండాఫ్లో కూడా ఈ బ్యాట్స్మెన్లు విఫలమైతే.. ఆయా జట్ల ప్లే ఆఫ్స్పై కచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతుంది. లిస్ట్లో ఎవరున్నారంటే..?
మినీ వేలంలో రూ.25 కోట్లు వెచ్చించి కామెరాన్ గ్రీన్ను కొనుగోలు చేసింది కోల్కతా నైట్ రైడర్స్. అయితే ప్రైస్ ట్యాగ్ అతనికి భారంగా మారింది. ఇప్పటివరకు 8 మ్యాచ్లలో కేవలం 196 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. బౌలింగ్లో కూడా తేలిపోయాడు.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ పరిస్థితి కూడా దారుణంగా తయారైంది. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ 8 మ్యాచ్లలో 189 పరుగులు చేయగా.. స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ నికోలస్ పూరన్ 8 మ్యాచ్లలో 82 పరుగులు చేశాడు. వీరి వైఫల్యం జట్టు విజయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ 7 మ్యాచ్లలో కేవలం రెండే విజయాలు సాధించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (7 మ్యాచ్లలో 157 పరుగులు), హార్దిక్ పాండ్యా (6 మ్యాచ్లలో 97 పరుగులు, 2 వికెట్లు) ఫెయిల్ కావడంతో ముంబైకు ప్రతికూలంగా మారింది.
గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్కు మిడిలార్డర్ పెద్ద సమస్యగా మారింది. సాయి సుదర్శన్, శుభ్మన్ గిల్, జోస్ బట్లర్ విఫలమైతే.. ఆ తరువాత బ్యాట్స్మెన్ ఆదుకోలేకపోతున్నారు. రూథర్ఫోర్డ్ స్థానంలో వచ్చిన గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 6 మ్యాచ్లలో కేవలం 67 పరుగులు చేశాడు.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ బ్యాట్స్మెన్గా ఈసారి ఫెయిల్ అవ్వగా.. బౌలింగ్లో పర్వాలేదనిపించాడు. బ్యాటింగ్లో 5 ఇన్నింగ్స్లలో 31 పరుగులు చేయగా.. బౌలింగ్లో 7 మ్యాచ్లలో 7 వికెట్లు తీశాడు.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ ప్రదర్శన బాగున్నా.. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ మాత్రం ఫామ్లో లేక తీవ్ర ఇబ్బందిపడుతున్నాడు. 7 మ్యాచ్లలో కేవలం 104 పరుగులు మాత్రమే చేసిన గైక్వాడ్.. గత మ్యాచ్లో హఫ్ సెంచరీ చేసినా మరీ నెమ్మదిగా ఆడాడు. 60 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసి.. ఫామ్లో వచ్చేందుకు ఆడినట్లు జిడ్డుగా బ్యాటింగ్ చేశాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ, జైస్వాల్కు తోడు ధ్రువ్ జురెల్ సూపర్ బ్యాటింగ్తో మ్యాచ్లు గెలుస్తోంది. అయితే ఆ తరువాత వచ్చే కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్.. బ్యాట్స్మెన్గా చెప్పుకొదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఒక్కటి ఆడలేదు. 8 మ్యాచ్లలో కేవలం 88 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో బ్యాట్ ఝులిపించలేదు. మరో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ భీకర ఫామ్లో ఉండగా.. హెడ్ నుంచి ఆ స్థాయి మెరుపులు రాలేదు. 8 మ్యాచ్లలో కేవలం 186 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా చేయలేదు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్కు బ్యాటింగ్ పరంగా పెద్దగా ఇబ్బందిలేదు. కానీ ఆఖర్లో జితేష్ శర్మ మెరుపులు మాత్రం మిస్ అయ్యాయి. అతను 7 మ్యాచ్లలో 110.63 స్ట్రైక్ రేట్తో 52 పరుగులు చేశాడు. జితేష్ కూడా జోరందుకుంటే ఆర్సీబీకి తిరుగుండదు.
పంజాబ్ కింగ్స్ సంచలన ప్రదర్శనతో ప్రత్యర్థి జట్లకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అయితే మిడిల్ ఆర్డర్లో మార్కస్ స్టోయినిస్ ఫామ్ అందుకోవాల్సి ఉంది. అతను 6 మ్యాచ్లలో 48 పరుగులు చేయడంతో పాటు బౌలింగ్లో ఒక వికెట్ మాత్ర తీశాడు.