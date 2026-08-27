/తోబుట్టువుల కోసం టాప్ 20 రాఖీ శుభాకాంక్షల ఫోటోస్‌..

Happy Raksha Bandhan Pics: భారతదేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పండగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది రాఖీ పండగ ఆగస్టు 28వ తేదీన వచ్చింది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ఇలా అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపండి.
Happy Raksha Bandhan Telugu Pics: భారతదేశంలో రాఖీ పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అన్నా చెల్లెలు అక్క తమ్ముళ్ల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రాఖీ పండగను జరుపుకుంటారు. అన్నా తమ్ముళ్ల చేతులకు అక్క చెల్లెలు రక్ష దారాన్ని కట్టి ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో అందరితో బాగుండాలని దీవిస్తూ ఉంటారు. ఇక మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే చెట్లకు, వ్యవసాయ పనిముట్లకు రక్షాధారాలు కట్టి ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞత చాటుతారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు పంపండి..