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తోబుట్టువుల కోసం టాప్ 20 రాఖీ శుభాకాంక్షల ఫోటోస్‌..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:00 AM IST

Happy Raksha Bandhan Pics: భారతదేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పండగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది రాఖీ పండగ ఆగస్టు 28వ తేదీన వచ్చింది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ఇలా అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలుపండి.

Happy Raksha Bandhan Telugu Pics: భారతదేశంలో రాఖీ పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అన్నా చెల్లెలు అక్క తమ్ముళ్ల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రాఖీ పండగను జరుపుకుంటారు. అన్నా తమ్ముళ్ల చేతులకు అక్క చెల్లెలు రక్ష దారాన్ని కట్టి ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో అందరితో బాగుండాలని దీవిస్తూ ఉంటారు. ఇక మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే చెట్లకు, వ్యవసాయ పనిముట్లకు రక్షాధారాలు కట్టి ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞత చాటుతారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు పంపండి..

Happy Raksha Bandhan Telugu1/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Raksha Bandhan Kavithalu2/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Best Rakhi Wishes Telugu3/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Happy Raksha Bandhan Pics4/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Sister Love Telugu Quotes5/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Telugu Rakhi Wishes6/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Raksha Bandhan 2026 Telugu Status7/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Rakhi Messages For Brother In Telugu8/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Rakhi Messages For Brother In Telugu9/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Raksha Bandhan Festival Telugu Text10/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Rakhi Messages For Brother 11/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Brother Sentiment Telugu Quotes12/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Raksha Bandhan HD Wallpapers13/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Heart Touching Rakhi Quotes14/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Rakhi HD Images Download15/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Raksha Bandhan Telugu Quotes16/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Raksha Bandhan Quotes For Brother17/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Brother Sister Quotes Telugu18/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

Happy Raksha Bandhan 19/20

హ్యాపీ రక్షా బంధన్

Happy Raksha Bandhan Wishes Telugu20/20

రాఖీ శుభాకాంక్షలు

TAGS:
Happy Raksha Bandhan
Happy Raksha Bandhan Pics
Happy Raksha Bandhan Wishes
Happy Raksha Bandhan Telugu Wishes

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