  • Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!

Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!

Best Moisturizers: వేసవి కాలంలో చర్మం త్వరగా పొడిబారడం చాలా మందికి ఎదురయ్యే సమస్య. ఎండ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చర్మంలో తేమ తగ్గిపోతుంది. అందుకే రోజూ సరైన మాయిశ్చరైజర్ వాడటం చాలా ముఖ్యం. మంచి మాయిశ్చరైజర్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా, మెత్తగా కనిపించేందుకు సహాయపడుతుంది. చర్మానికి సరిపోయే క్రీమ్‌ను ఎంచుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
మార్కెట్‌లో చాలా రకాల మాయిశ్చరైజర్లు ఉన్నప్పటికీ, చర్మ రకాన్ని బట్టి వాటిని ఉపయోగించడం మంచిది. కొన్ని క్రీములు తేలికగా ఉంటాయి, మరికొన్ని గట్టిగా ఉంటాయి. ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్నవారు తేలికపాటి క్రీమ్‌లు వాడితే మంచిది. పొడి చర్మం ఉన్నవారు ఎక్కువ తేమ ఇచ్చే క్రీమ్‌లను ఉపయోగించాలి.

ఈ క్రీమ్ చర్మానికి తేలికగా ఉండే మాయిశ్చరైజర్‌గా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో Vitamin B5 ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి తేమను అందించడంతో పాటు ఎర్రదనాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆయిల్ స్కిన్ లేదా మొటిమల సమస్య ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఎంపికగా చెప్పబడుతుంది.

ఈ క్క్రీం కూడా చర్మానికి మంచి తేమను ఇస్తుంది. ఇందులో సెరమైడ్ మరియు హయలురోనిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి. ఇవి చర్మం పొడిబారకుండా కాపాడుతాయి. ముఖ్యంగా డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

ఈ క్రీమ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇందులో Cica మరియు Niacinamide అనే పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచి మొటిమల మచ్చలు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ క్రీమ్ తేలికగా ఉండటం వల్ల రోజువారీ ఉపయోగానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఉపయోగించే స్కిన్ కేర్ ఉత్పత్తిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో సెరమైడ్స్.. హయలురోనిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి దీర్ఘకాలం తేమను అందిస్తాయి. పొడి మరియు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్.

