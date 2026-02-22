English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!

Health Benefits Of Flax Seeds: అవిసె గింజ‌లు.. వీటిని సూప‌ర్ ఫుడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. అనేక పోష‌కాల‌ను క‌లిగిన గింజ‌ల్లో అవిసె గింజ‌లు ఒక‌టి. ఈ గింజ‌లు అనేక ర‌కాల పోష‌కాల‌తో నిండి ఉంటాయి. ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విట‌మిన్లు, ఖ‌నిజాలు, ఫైబ‌ర్ వీటిలో పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవ‌డం వ‌ల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుప‌డడం నుండి ర‌క్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉండ‌డం వరకు 5 రకాల ప్ర‌యోజ‌నాలు శ‌రీరానికి అందుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
అవిసె గింజల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాల్లో వాపును తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తాయి. అయితే అవిసె గింజలను నేరుగా తినడం కంటే పొడి చేసి సలాడ్స్, చపాతీ పిండి లేదా స్మూతీలలో కలుపుకుని తీసుకోవడం వల్ల పోషకాలు శరీరానికి వేగంగా అందుతాయి. 

శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో అవిసె గింజలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచడమే కాకుండా, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. బీపీతో బాధపడేవారు రోజూ ఒక చెంచా అవిసె గింజల పొడి తీసుకోవడం వల్ల సిస్టోలిక్, డిస్టోలిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.   

వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారికి అవిసె గింజలు ఒక సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది. దీని వల్ల అతిగా ఆకలి వేయదు.. ఫలితంగా బరువు ఈజీగా తగ్గొచ్చు.

టైప్-2 డయాబెటిస్‌తో బాధపడేవారు అవిసె గింజలను తమ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి. వీటిని యోగార్ట్ లేదా పన్నీర్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారంతో కలిపి తీసుకోవడం మరింత శ్రేయస్కరం.  

దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడేవారికి అవిసె గింజలు ఒక చక్కని పరిష్కారం. వీటిలోని 'ఇన్సోల్యూబుల్ ఫైబర్' జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రం చేసి మలవిసర్జన సాఫీగా జరిగేలా చూస్తుంది. రాత్రిపూట ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక చెంచా అవిసె గింజలను నానబెట్టి మరుసటి రోజు ఉదయం తీసుకోవచ్చు.    

