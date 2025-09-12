Highest FD Interest Rates Banks: ప్రస్తుతం చాలామంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రెపో రేటు ప్రకటన, ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంశాలతో పాటు ఎఫ్డీలకు సంబంధించిన వడ్డీ రేట్లు కూడా మారిపోతుంటాయి. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్పై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు అందజేస్తున్న టాప్-5 స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్లపై ఓ లుక్కేయండి.
మన దేశంలో స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులే ఎఫ్డీలపై మంచి వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. సాధారణ వినియోగదారులతో పోలిస్తే.. సీనియర్ సిటిజన్లకు కాస్త వడ్డీ రేటు ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కొన్ని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు 8.50 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి.
సెక్యుర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కు ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎఫ్డీలని చెప్పవచ్చు. మీరు డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్కు హామీతో కూడిన ఆదాయం లభిస్తుంది. మంచి వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేస్తున్న బ్యాంకులను ఇక్కడ చూద్దాం..
స్లైస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 18 నెలల 1 రోజు నుంచి 18 నెలల 2 రోజుల కాలపరిమితి గల FDలపై 8.50 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ రేట్లు ఈ ఏడాది జూన్ 27వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.
సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఐదేళ్ల కాలపరిమితి ఉన్న FDలపై సాధారణ కస్టమర్లకు 8.20 శాతం, సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.40 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ రేట్లు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి.
రెండేళ్ల నుంచి మూడేళ్ల వరకు FDలపై ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 8.15 శాతం, సాధారణ కస్టమర్లకు 7.65 శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీ రేట్లు జూలై 25వ తేదీ నుంచి అమలు చేస్తున్నారు.
ఐదేళ్ల (1825 రోజులు) కాలపరిమితిపై 8 శాతం అత్యధిక FD వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఈ రేట్లు సెప్టెంబర్ 10 నుంచి వర్తిస్తున్నాయి.
888 రోజుల కాలపరిమితిపై సాధారణ కస్టమర్లకు 7.40 శాతం వడ్డీ రేటును, సీనియర్ సిటిజన్లకు బ్యాంక్ 0.50 శాతం అదనంగా అందిస్తోంది ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ వడ్డీ రేట్లు ఆగస్టు 25 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.