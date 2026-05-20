Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Top 5 Best Electric Scooters For Gen Z: మార్కెట్లో Gen Z పిల్లల హవా.. స్టైలిష్ లుక్, స్మార్ట్ ఫీచర్లతో దుమ్మురేపుతున్న TOP-5 EVలు ఇవే..!!

Top 5 Best Electric Scooters For Gen Z: మార్కెట్లో Gen Z పిల్లల హవా.. స్టైలిష్ లుక్, స్మార్ట్ ఫీచర్లతో దుమ్మురేపుతున్న TOP-5 EVలు ఇవే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 20, 2026, 05:41 PM IST|Updated: May 20, 2026, 05:41 PM IST

Top 5 Best Electric Scooters For Gen Z:  దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రంగం జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతోంది. బ్యాటరీ టెక్నాలజీలో వచ్చిన మార్పులు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే సామార్ధ్యంతోపాటు స్మార్ట్ ఫీచర్లు, పోటీ ధరల వల్ల 2026వ సంవత్సరంలో ఈవీలను కొనుగోలుదారులు పోటీపడి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీరిలో జెనరేషన్ జెడ్ వినియోగదారులు ముందంజలో ఉన్నారని చెప్పాలి. 

Top 5 Best Electric Scooters For Gen Z1/5

జెనరేషన్ జెడ్ పిల్లలకు సెట్ అయ్యే టాప్ ఈవీ

మారుతున్న జీవనశైలికి అనుగుణంగా డిజిటల్ గా మారుతున్న తరుణంలో ఈవీల ఎంపికలో కూడా సాధారణ ఆప్షన్లు కాకుండా స్పెషల్ ఆప్షన్స్ జెన్ జెడ్ కోరుకుంటున్నారు. వారిని ఆకట్టుకునే విధండా డిజైన్, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు, మొబైల్ యాప్ ఇంటిగ్రేషన్, రియల్ టైమ్ డేటా యాక్సెస్ వంటి ఆధునాతన టెక్నాలజీ అంశాలు చాలా ముఖ్యంగా కనిపిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో జెనరేషన్ జెడ్ పిల్లలకు సెట్ అయ్యే టాప్ ఈవీల గురించి తెలుసుకుందాం. 

Ola S1 x+: 2/5

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఓలా ఎస్ 1 ఎక్స్ ప్లస్

Ola S1 x+: ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తయారీలో దిగ్గజసంస్థగా ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఓలా ఎస్ 1 ఎక్స్ ప్లస్ స్కూటర్ ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 1.30లక్షల వరకు ఉంది. ఇందులో 5.2కిలోవాట్స్ కెపాసిటి ఉన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 320 కిలోమీటర్ల మేర వరకు ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ మోడల్ ఈవీని జెన్ జీ ని ఆకట్టుకునే విధంగా డిజైన్ చేసింది.   

Ather Rizta: 3/5

ఏథర్ రిజ్జా

Ather Rizta: ఏథర్ రిజ్జా భారత ఈవీ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీని ధర రూ. 1.17లక్షలుగా ఉంది. ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ కారణంగా ప్రీమియం ఈవీ సెగ్మెంట్లో బలమైన పోటీదారుగా నిలుస్తోంది. ఈ ఈవీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 159 కిలోమీటర్లు మేర ప్రయాణిస్తుంది.   

Bajaj Chetak 2501:4/5

బజాజ్ చేతక్ 2501

Bajaj Chetak 2501: చెతక్ లైనప్ లో కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన బజాజ్ చేతక్ 2501 ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. స్టైల్ , ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఇష్టపడే యూత్ ను ఆకట్టుకునేలా ఈ స్కూటర్ డిజైన్ ఉంది. దీని ధర సుమారు 91,504గా ఉంది. బిల్డ్ క్వాలిటీతోపాటు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఎక్స్ పీరియన్స్ బజాజ్ అందిస్తోంది. ఇందులో 2.5వాట్స్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 113 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తుంది.   

Green Invicta :5/5

ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు జనం క్యూ

Green Invicta :ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు జనం క్యూ కడుతున్నారు. ముఖ్యంగా జెన్ జీ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న ఈ ఈవీపై కూడా కంపెనీ భారీగా డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ను అందుబాటులో ఉంచింది. 95వేల ఈవీని సగం ధరకే అంటే 45వేలకే అందిస్తోంది. ఈ స్కూటర్ నడిపేందుకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, ప్రభుత్వ ఆర్టీవో రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అవసరం లేకుపోవడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి. 40 నుంచి 50కిలోమీటర్లు ప్రయాణించేవారికి ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్.   

Tags:
Top 5 electric scooter in India
Top 5 electric scooter in India with price
Top 5 electric scooter in India under 50000
Top 10 electric scooter in India
400 km range electric scooter in India

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మెలోడీ ఇత్నీ చాక్లెటీ క్యూ హై? ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో వేల కోట్ల బిజినెస్

మెలోడీ ఇత్నీ చాక్లెటీ క్యూ హై? ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో వేల కోట్ల బిజినెస్

PM Modi Melody Toffee24 min ago
2

Cobra Video: పాము క్యూట్ ఉందా..?.. లేక నేనా..?. కోబ్రాను పట్టుకుని యువతి హల్ చల్..

Snake Video1 hr ago
3

బ్యాంకు కస్టమర్లకు విజ్ఞప్తి..వరుసగా 4 రోజులు ఆ బ్యాంకు బంద్..ఈ పనులు పూర్తి చేయండి!

SBI1 hr ago
4

Paidi Rakesh Reddy: బండి భగీరథ్ బాధిత బాలిక అచ్చం బావమరదళ్లలా.!. పోక్సో కేసుపై పైడి

Bandi Bhagirath1 hr ago
5

ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకు అన్నామలై..జనసేన, టీడీపీ లిస్టు కూడా రెడీ..రేపే నోటిఫికేషన్?!

AP Rajya Sabha2 hrs ago