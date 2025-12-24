Happy Christmas: యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలి.. క్రిస్మస్‌ విషెస్‌ HD ఫొటోలు

Top 5 Best Merry Christmas Wishes And Greeetings In Telugu: ప్రపంచంలో అత్యంత ఆదరణ పొందుతున్న క్రైస్తవ మత ఆరాధ్యుడు యేసు క్రీస్తు జన్మించిన సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 25వ తేదీన క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకుంటారు. క్రిస్మస్ పర్వదినం సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులకు ఈ విధంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.
క్రిస్టియన్ సోదర సోదరిమణులందరికి క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగను ఆనందోత్సాహాల మధ్య చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా..
ఈ పర్వదినం మీ జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ.. ప్రజలంతా సుఖశాంతులతో జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు
మానవులకు శాంతి, సహజీవన మార్గాలను ఉపదేశించేందుకు తన రక్తం చిందించిన ఏసు క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ శుభాకాంక్షలు
శాంతియుత సమాజాన్ని నెలకొల్పడానికి తన రక్తాన్ని చిందించిన కరుణామయుడైన యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలని కోరుకుంటున్నా. క్రైస్తవ సోదరులందరికీ క్రిస్మస్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు
ప్రపంచ మానవాళికి అత్యుత్తమ జీవన మార్గాన్ని చూపించి.. దైవ కుమారుడిగా ఆరాధన పొందుతున్న ఏసు క్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు