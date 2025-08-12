Airtel Recharge Plans with OTT Subscription: ప్రస్తుతం ఓటీటీ యుగం నడుస్తోంది. థియేటర్లో చూడలేకపోయిన సినిమాలను ఆడియన్స్ ఓటీటీలో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఓటీటీ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని మేకర్స్ కూడా స్పెషల్ వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తమ వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్ చెబుతూ.. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగా అందిస్తోంది ఎయిర్టెల్. ఇందుకోసం ఐదు రీఛార్జీ ప్లాన్స్ను తీసుకువచ్చింది. వివరాలు ఇలా..
రూ.181 ప్లాన్ను తీసుకుంటే.. 30 రోజుల వ్యాలిడీతో 15GB డేటాను అందిస్తుంది. SonyLiv, Hoichoi, Chaupal, Sun NXT వంటి 22 OTT యాప్ల ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన కూడా వస్తుంది. అన్ని యాప్లను Airtel Xstream నుంచి చూడొచ్చు.
రూ.451 రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే.. 50GB డేటా, 30 రోజుల పాటు Jio Hotstar ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ పొందుతారు. మొబైల్లో టీవీ షోలు, స్పోర్ట్స్ చూసే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లాన్.
1199 రూపాయల రీఛార్జ్ ప్లాన్లో 84 రోజుల పాటు డైలీ 2.5GB డేటా, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (లైట్), ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్రీమియం ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ పొందొచ్చు. హలో ట్యూన్స్, పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో AI సేవ సంవత్సరం పాటు ఫ్రీగా లభిస్తుంది.
రూ.1729 ప్లాన్లో అన్ని ప్రధాన OTT ప్లాట్ఫామ్లలో సబ్స్క్రిప్షన్ పొందొచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్ (బేసిక్), హాట్స్టార్ (సూపర్), జీ5 (ప్రీమియం) సబ్స్క్రిప్షన్తో పాటు 84 రోజుల పాటు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది.