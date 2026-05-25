/Top 5 Best Selling Scooters: దేశమంతా ఎక్కువగా కొంటున్న స్కూటీలు ఇవే.. !!

Top Selling Scooters: భారత టూవీలర్ రంగంలో స్కూటర్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. యువత కూడా వీటిని కొనేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తోంది. తక్కువ ఖర్చులు, మంచి మైలేజీ, సౌకర్యవంతంగా ఉండే ప్రయాణం అందించే మోడళ్లకు మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాల్లో ఎక్కువగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో ఎక్కువగా అమ్ముడవుతోన్న టాప్ సెల్లింగ్ స్కూటీలు ఏవో చూద్దాం.
హోండా యాక్టివా : దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోతున్న స్కూటర్లలో హోండా యాక్టివా ఇప్పటికీ మొదటి స్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. మంచి మైలేజీ, పనితీరు, ఇంజన్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గత నెలలో 2.20 లక్షలకు పైగా యూనిట్ల అమ్మకాలతో హోండా యాక్టివా స్కూటర్ అత్యంత ఆదరణ పొందిన స్కూటర్గా నిలిచింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 1.94 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
టీవీఎస్ జూపిటర్: TVS జూపిటర్ స్కూటర్ను కూడా అందిస్తోంది. ఫ్యామిలీ అవసరాలకు అనువైన స్కూటర్ గా టీవీఎస్ జూపిటర్ కు మంచి గుర్తింపు ఉంది. మహిళలు, వ్రుద్ధులు, యువత ఇలా అన్ని వయస్సుల వారు దీన్ని సులభంగా ఉపయోగించేలా డిజైన్ చేశారు. గత నెలలో ఈ స్కూటర్ 1.17 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడవగా, 2025లో ఇదే కాలంలో 1.02 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
సుజుకి యాక్సెస్ : బారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్కూటర్లలో సుజుకీ కూడా ఒకటి. సుజుకి మార్కెట్లో యాక్సెస్ స్కూటర్ను విక్రయిస్తోంది. గత నెలలో ఈ స్కూటర్ 70,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడైంది. 2025లో ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు 65,000కు పైగా ఉన్నాయి.
TVS NTorq: జూపిటర్తో పాటు, టీవీఎస్ ఎన్-టార్క్ను కూడా విక్రయిస్తుంది. గత నెలలో ఈ బైక్ అమ్మకాలు సుమారు 34,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, 2025లో ఇదే కాలంలో అమ్మకాలు సుమారు 25,000 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.
హీరో డెస్టినీ: హీరో డెస్టినీ స్కూటర్ను కూడా అమ్మకానికి అందిస్తోంది. ఏప్రిల్ 2025లో 4,393 యూనిట్లుగా ఉన్న ఈ స్కూటర్ అమ్మకాలు, గత నెలలో సుమారు 26,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.