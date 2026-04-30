Best Summer Tourist Places: టాప్-5 బెస్ట్ సమ్మర్ టూరిస్ట్ ప్రదేశాలు ఇవే.. వెళ్లండి.. చిల్ అవ్వండి..!

Best Summer Tourist Places: స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించడంతో భార్య, పిల్లలతో కలిసి సమ్మర్‌లో ఎక్కడికైనా ట్రిప్‌కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా..? మండుతున్న ఎండల నుంచి దూరంగా చల్లటి ప్రదేశం కోసం చూస్తున్నారా..? వీటితోపాటు హిస్టారిక్ ప్రదేశాలు చూద్దామని అనుకుంటున్నారా..? అయితే సమ్మర్ బెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్రదేశాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.. మే నెలలో సందర్శించాల్సిన ఐదు ప్రదేశాలు ఇవిగో..
 
1 /5

చల్లటి వాతావరణం కోసం చూస్తున్నట్లయితే మనాలి బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, సాహస కార్యకలాపాలకు ఈ పర్వత ప్రాంతం ప్రసిద్ధి. విశ్రాంతి తీసుకోవడంతోపాటు హిమాచల్ స్థానిక సంస్కృతిని తెలుసుకోవచ్చు.  

2 /5

అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, మఠాలు, విశిష్టమైన సంస్కృతికి కేరాఫ్ అడ్రస్ లేహ్-లడఖ్. ప్రశాంతతను, సాంస్కృతిక పరిజ్ఞానాన్ని కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.  

3 /5

తేయాకు తోటలు, హిమాలయాల దృశ్యాలను వీక్షించాలంటే డార్జిలింగ్‌కు వెళ్లాల్సిందే. ఇక్కడ ప్రకృతి ఒడిలో హ్యాపీగా సేద తీరవచ్చు.   

4 /5

సమ్మర్‌లో బెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్రదేశాలలో ఊటీ కూడా ఒకటి. ఇక్కడ తోటలు, సరస్సులు, ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో పర్యాటకులు మైమరిపోతున్నారు.  

5 /5

చల్లని వాతావరణం, జలపాతాలు, ఉత్సాహభరితమైన స్థానిక సంస్కృతికి షిల్లాంగ్‌ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఎండ నుంచి దూరంగా సేద తీరేందుకు అనువైన ప్రదేశం. (గమనిక: ప్రయాణానికి ముందు వాతావరణ పరిస్థితులు, హోటల్ బుకింగ్‌లు, ఇతర అవసరమైన ఏర్పాట్లను ముందుగానే సరిచూసుకోండి.)

