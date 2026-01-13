English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Muggulu 2026: అద్భుతమైన భోగి ముగ్గులు.. ఇవన్నీ మీకోసమే..

Muggulu 2026: అద్భుతమైన భోగి ముగ్గులు.. ఇవన్నీ మీకోసమే..

Bhogi Muggulu 2026: మీ ఇంటి ముందు అద్భుతమైన డిజైన్స్‌తో కూడిన భోగి ముగ్గులను వేయాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ అందించిన డిజైన్స్ మీకోసమే. చుక్కల ముగ్గులతో పాటు ఎంతో సింపుల్‌గా ఇలా 3d డిజైన్ ముగ్గులు కూడా వేసేయండి.

Bhogi Muggulu 2026: తెలుగు వారంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే సంక్రాంతి పండగ భోగి పండుగతోనే మొదలవుతుంది.. చలిమంటల వెచ్చదనం, పిల్లల తలపై పోసే భోగి పండ్లు, వాకిళ్లలో రంగురంగుల ముగ్గులతో తెలుగు లోగిళ్లు ఎంతో కళకళలాడుతుంటుంటాయి. అందుకే భోగి పండుగకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మహిళలంతా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఉదయాన్నే లేచి రంగురంగుల ముగ్గులను వాకిట్లో వేస్తారు. 
 
1 /6

భోగి రోజైతే చాలామంది చాలామంది అనేక రకాల ముగ్గులు వేస్తారు. మహిళలు కొత్త కొత్త డిజైన్స్‌తో కూడిన ముగ్గులను వేసేందుకు ఇష్టపడతారు. అయితే, ఈ పండగ పూట మీరు కూడా అద్భుతమైన డిజైన్స్‌తో కూడిన భోగి ముగ్గులను వేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం జీ తెలుగు న్యూస్ అద్భుతమైన ముగ్గుల డిజైన్స్‌ను అందిస్తోంది. 

2 /6

చాలామంది భోగి రోజుతో పాటు ఆ మరుసటి రోజు మకర సంక్రాంతిన ఎక్కువగా చుక్కల ముగ్గులను వేస్తారు. పూర్వీకుల నుంచి ఈ ముగ్గులను వేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 100 ఏళ్ల క్రింద పూర్వికులు కేవలం గీతలతో కూడిన ముగ్గులను మాత్రమే వేసే వారిని సమాచారం.. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో నివసించే వారైతే వాకిలి మొత్తం గీతలతో నింపేస్తారు.   

3 /6

4 /6

ప్రస్తుతం కొంతమంది 3d డిజైన్స్‌తో కూడిన ముగ్గులను కూడా వేస్తున్నారు. మొబైల్స్‌లో చూసుకుంటూ ఈ ముగ్గులను వాకిట్లో అందంగా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అందులో కలర్స్‌ను కూడా నింపేస్తున్నారు. ఇలాంటి ముగ్గులను చాలామంది వేయడం అలవాటు చేసుకున్నారు.

5 /6

6 /6

ఇక భోగి పండుగ రోజున కొంతమంది చెరుకు గడలు, భోగి మంటలకు సంబంధించిన ముగ్గులను కూడా వేస్తారు. నిజానికి పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించేవారు ఎక్కువగా ఇలాంటి ముగ్గులు వేస్తారు. మరి కొంతమంది అయితే గంగిరెద్దులు, రథం ముగ్గులను కూడా వేస్తారు.  

muggulu designs Muggulu Designs Bhogi Bhogi 2026

Next Gallery

Sankranti Rituals 2026: అదృష్టం కలిసి రావాలంటే సంక్రాంతి రోజు ఈ 5 పనులు తప్పకుండా చేయండి..!