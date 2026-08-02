/వర్షాకాలంలో స్వర్గంలా మారే 5 సౌత్ ఇండియన్ టూర్ స్పాట్స్.. జేబుకి చిల్లు పడకుండా ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి!

ట్రిప్ వేయాలంటే సీజన్తో పనేముంది! కుటుంబంతో కలిసి ఈ వర్షాకాలంలో సౌత్ ఇండియాలో హాయిగా తిరగాలనుకుంటే 5 ప్రదేశాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతాలు స్వర్గాన్ని తలపిస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే, ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ప్రశాంతంగా ట్రిప్ చేసిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా, కనీసం సౌత్ ఇండియాలో ఒక చిన్న ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తే మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి సౌత్ ఇండియాలో సందర్శించాల్సిన ఐదు అద్భుతమైన ప్రదేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తిరుపతి.. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుపతికి దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటారు. ఇది మన దేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలలో ఒకటి. ఇక్కడ మీరు తిరుమల సందర్శించాలనుకుంటే ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. తిరుమలతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర జూలాజికల్ పార్క్ ఆసియాలోనే అతిపెద్దది. అంతేకాకుండా, ఇక్కడి ఆకాశగంగ, పాపవినాశనం జలపాతాలు భూతల స్వర్గాన్ని తలపిస్తాయి. తిరుమల లడ్డుకు ప్రపంచంలోనే మొదటి GI ట్యాగ్ లభించిన ఫుడ్ ఐటమ్ కూడా అన్న విషయం తెలిసిందే.
పాండిచ్చేరి.. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది కుటుంబంతో కలిసి పాండిచ్చేరికి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడి ఫ్రెంచ్ కాలనీలోని భవనాలు మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్లో చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. బీచ్లో సూర్యాస్తమయాన్ని చూడాలనుకునే వారు ఇక్కడికి తరలివస్తుంటారు. ఇక్కడి ఫ్రెంచ్ క్వార్టర్స్ సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా ఫేమస్. బీచ్లో సూర్యోదయం కూడా ఇక్కడ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. సెయింట్ లూయిస్ వంటి ప్రదేశాలను సైకిల్ మీద సందర్శిస్తే చాలా బాగుంటుంది.
తుని.. తుని కోస్తా ప్రాంతంలో ఉంది. ఇక్కడి ప్రకృతి పచ్చదనం ఉదయాన్నే చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకసారి ప్రత్యేకంగా వెళ్లాలనుకుంటే, బంగాళాఖాతం తీరాన్ని చూడటానికి తుని సరైన ప్రదేశం. ఇక్కడ కొత్తూరు బీచ్ కూడా చాలా ఫేమస్. ఇక్కడి లోకల్ ఫుడ్స్, తీర ప్రాంత అందాలను ఆస్వాదించాలంటే మీరు తప్పక ఇక్కడికి వెళ్లాలి.
గుంటూరు.. గుంటూరును 'చిల్లీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా' అని పిలుస్తారు. ఈ వర్షాకాలంలో గుంటూరు చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది, పక్షులు కూడా ఇక్కడికి వస్తుంటాయి. గుంటూరు చిల్లీకి మాత్రమే కాకుండా, అమరావతి వంటి చారిత్రాత్మక బుద్ధ క్యాపిటల్ ఉండటం వల్ల కూడా ఇది ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సమయంలో గుంటూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి కూరలు, గారెలు, పచ్చళ్ల రుచి మిమ్మల్ని మర్చిపోనివ్వవు. అలాగే ఇక్కడి కొండవీడు కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన పర్యాటక ప్రాంతం.
ఈరోడ్, తమిళనాడు తమిళనాడులోని ఈరోడ్కు కూడా చాలామంది రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంటారు. పెద్ద నగరాలకు వెళ్లే వారు ఇక్కడ చిన్నపాటి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. తమిళనాడు సంస్కృతి, పసుపు వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాల్సిందే. ఇక్కడ స్థానిక పసుపు టెక్స్టైల్ మార్కెట్లు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, మూడు నదుల కలయిక ఉన్న భవాని సంగమేశ్వర ఆలయం, దగ్గరలోని డ్యామ్ వద్ద ప్రకృతి పచ్చదనం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి స్థానిక వంటకాలు, కాఫీ తప్పక రుచి చూడాలి.