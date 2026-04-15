TOP 5 Chemical Engineering Colleges in India: కెమికల్ ఇంజనీరింగ్.. ఈ కోర్సుకు ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో భారీగా పెరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్. అందుకే చాలా మంది విద్యార్థులకు ఇది కెరీర్ ఆప్షన్ గా మారుతోంది. అయితే కోటి రూపాయల ప్యాకేజీతోపాటు ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసే టాప్ 5 కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఏవో తెలుసుకుందాం. ఈ కాలేజీలకు భారత్ లో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
మీరు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో వృత్తిని కొనసాగించాలనుకున్నట్లయితు.. దేశంలో ఉన్న సరైన కాలేజీలను సెలక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కేవలం రసాయన కర్మాగారాలకే పరిమితం కాదు. ఇది పెట్రోలియం, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఇంధన రంగంతో సహా వివిధ రంగాలలో పనిచేయడానికి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఈ రంగం ఉద్యోగ అవకాశాలతో పాటు పరిశోధనా అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. భారత్ లో టాప్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఐఐటి బొంబాయి ఐఐటి బొంబాయి. దేశంలో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం ఉన్న ఉత్తమ సంస్థలలో ఒకటి. దీని ల్యాబ్లు, అధ్యాపకులు, ప్లేస్మెంట్ రికార్డు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. NIRF ర్యాంకింగ్ 2025లో, ఐఐటి బొంబాయి మొత్తం కేటగిరీలో టాప్ 10లో ఒకటిగా నిలిచింది. 2023-24లో, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లో 119 మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్లు అందాయి.
ఐఐటి ఢిల్లీ NIRF ర్యాంకింగ్స్ 2025లో ఐఐటి ఢిల్లీ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 2వ ర్యాంకు సాధించింది. దాని అద్భుతమైన అధ్యాపక బృందం, ఆధునిక ల్యాబ్లు, బలమైన ప్లేస్మెంట్ రికార్డుతో, ఐఐటి ఢిల్లీ నేడు యువతకు ఒక మంచి విద్యాసంస్థగా పరిగణిస్తోంది. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, జేపీ మోర్గాన్, గోల్డ్మన్ సాక్స్ వంటి అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు దాని విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్లు అందించడానికి వస్తుంటాయి.
ఐఐటి మద్రాస్ ఈ కళాశాల నాణ్యమైన విద్యకు, అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధనకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడం ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తారు. NIRF ర్యాంకింగ్ 2025లో, ఐఐటి మద్రాస్ ఇంజనీరింగ్, ఓవరాల్ కేటగిరీలలో నెం. 1 ర్యాంకును సాధించింది. 2025 ప్లేస్మెంట్ సీజన్లో ఇక్కడ అందించిన అత్యధిక ప్యాకేజీ సుమారుగా రూ. 4.3 కోట్లు ఉంటుంది.
ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ భారతదేశంలోని అత్యంత పురాతన ఐఐటి, దీని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బలమైనదిగా గుర్తింపు పొందింది. ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ 2025లో, ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 5వ ర్యాంకు సాధించింది. ఐటీ, ఫైనాన్స్, కన్సల్టింగ్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఈ సంస్థలోని విద్యార్థులకు తరచుగా ప్లేస్మెంట్లను అందిస్తుంటాయి.
ఎన్ఐటి తిరుచిరాపల్లి మీకు ఐఐటిలో సీటు రాకపోతే, ఎన్ఐటి ట్రిచీ కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అవుతుంది. ఇది ఉత్తమమైన విద్యను, ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలను రెండింటినీ అందిస్తుంది. ఈ కళాశాల పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, నాయకత్వానికి అనేక అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లో ప్లేస్మెంట్ శాతం చాలా బాగుంటుంది. 2020-21లో, ఒక విద్యార్థికి లభించిన అత్యధిక ప్యాకేజీ 43.31 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది.
కెరీర్ ఎంపికలు అగ్రశ్రేణి కళాశాల నుండి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీరు చమురు, గ్యాస్ కంపెనీలు, ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ, రసాయన తయారీ వంటి పెద్ద కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రారంభ జీతాలు సాధారణంగా సంవత్సరానికి 6 నుండి 12 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటాయి. కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవంతో జీతాలు మరింత పెరుగుతాయి.