Top churches in Hyderabad: డిసెంబర్ నెల మొదలయ్యిందంటే చాలు.. హైదరాబాద్ నగరం మొత్తం క్రిస్మస్ పండుగ సందడితో నిండిపోతుంది. క్రిస్మస్ సెలవల సమయంలో చాలామంది కుటుంబంతో కలిసి బయటకు వెళ్లి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చూడాలని కోరుకుంటారు. అయితే టూర్ అంటే.. ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది అని భయపడేవాడు హ్యాపీగా.. హైదరాబాద్లో ఉంటూనే.. క్రిస్మస్ ని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. నగరంలోనే శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అందమైన చర్చిలు ఉన్నాయి. కేవలం తక్కువ ఖర్చుతో.. ఒక రోజులోనే వీటిని సందర్శిస్తూ క్రిస్మస్ పండుగను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. మరి హైదరాబాద్లో తప్పక చూడాల్సిన టాప్ 5 చర్చిల గురించి తెలుసుకుందాం.
మొదటిగా ఆబిడ్స్ చాపెల్ రోడ్లోని Centenary Methodist Church గురించి చెప్పాలి. ఇది నగరంలోని అతి పెద్ద చర్చిలలో ఒకటి. ఒకేసారి సుమారు రెండు వేలమంది ప్రార్థన చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఇక్కడ తెలుగు, ఇంగ్లీష్తో పాటు హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ భాషల్లో కూడా ప్రార్థనలు జరుగుతాయి. ఈ చర్చి ఆర్కిటెక్చర్ చాలా ఆకట్టుకుంటుంది.
రెండవది బషీర్బాగ్లో ఉన్న St. George's Church గురించి చెప్పాలి. 1844లో నిర్మించిన ఈ చర్చి హైదరాబాద్లోనే అత్యంత పురాతనమైనది. నిజాం పాలకులు ఈ చర్చికి భూమిని కేటాయించడం విశేషం. ఇక్కడ క్రిస్మస్ ప్రార్థనలు చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతాయి. చర్చి చుట్టూ ఉన్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం మనసుకు హాయిని ఇస్తుంది.
మూడవది సికింద్రాబాద్లో ఉన్న All Saints Church. బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మించిన ఈ చర్చి గోథిక్ శైలిలో ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గరే ఉండటంతో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. పాతకాలపు నిర్మాణం..నిశ్శబ్ద వాతావరణం ఈ చర్చిని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.
నాలుగవది ఆధునిక కమ్యూనిటీ చర్చిలు. ముఖ్యంగా బెథెస్డా చర్చ్, హోప్ అన్లిమిటెడ్ చర్చ్ లాంటి ప్రార్థనా మందిరాలు యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంటాయి.
ఐదవది ఖైరతాబాద్లోని St. Thomas Marthoma Church. ఈ చర్చి ఆధునిక సౌకర్యాలతో చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ప్రార్థన చేసుకోవడానికి అనువైన వాతావరణం ఉంటుంది.