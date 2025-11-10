Gold Rate: లక్ష రూపాయలకే తులంన్నర బంగారం.. ఈ 5 దేశాల్లో అత్యల్పంగా పసిడి ధరలు

Gold Rate Very Cheap In These 5 Countries Know The List: బంగారం అంటే భారతీయులకు మక్కువ. అదే విదేశీయులకు అయితే పెట్టుబడి సాధనం. ఇప్పుడు దేశంలో కూడా బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా చేస్తుండడంతో రోజురోజుకు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే ప్రపంచంలో అత్యంత తక్కువ ధరకు బంగారం ఎక్కడ లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో బంగారం అనేది అలంకరణ వస్తువు మాత్రమే పెట్టుబడిగా కూడా మారింది. ప్రధాన పెట్టుబడి, పొదుపుగా బంగారం ఉంది. బంగారం ధర రోజురోజుకూ పెరుగుతుండడంతో మధ్యతరగతికి బంగారం కొనడం కష్టంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ తక్కువ ధరకు బంగారం లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం. ప్రపంచంలో ఎక్కడ తక్కువ ధరకు ఉందో తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలలో బంగారం తక్కువ ధరకు లభిస్తోంది. బంగారు నగరంగా గుర్తింపు పొందిన దుబాయ్ బంగారానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ జీఎస్టీ ఉండదు. అంతేకాకుండా దిగుమతి సుంకాలు కూడా అత్యల్పంగా ఉంటాయి.
అమెరికాలో బంగారం చవకగా లభిస్తుంది. మన దేశంతో పోలిస్తే అమెరికాలో కస్టమ్స్ సుంకాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఉత్పత్తి ఖర్చులు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అమెరికాలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఆసియా దేశాల్లో బంగారం కొనడానికి హాంకాంగ్ అత్యంత చౌకైన ప్రదేశాలలో ఒకటి. హాంకాంగ్లో పన్నులు ఉండవు.. వ్యాట్ కూడా ఉండదు. దీంతో అక్కడ బంగారం చవక ధరకు లభిస్తుంది. హాంకాంగ్లో బంగారం ధరలు భారతదేశంలో కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి.
టర్కీలో బంగారం తక్కువ ధర ఉంటుంది. దిగుమతి సుంకం, వ్యాట్ అత్యల్పంగా ఉంటుండడంతో బంగారం ధర చౌకగా ఉంటుంది. టర్కీలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ.1,13,040 ఉంటుందని అంచనా. భారతదేశంతో పోలిస్తే టర్కీలో బంగారం ధర తక్కువగా ఉంటుంది.
సింగపూర్లో బంగారం తక్కువ ధరకు అమ్ముతారు. 24కే క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 1,18,880కి అమ్ముతారు. పైన పేర్కొన్న అన్ని దేశాలు భారతదేశం కంటే తక్కువ ధరకు బంగారాన్ని అమ్ముతాయి.