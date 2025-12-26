Top 5 Cricketers In All Formats Yashasvi Jaiswal Cameron Green And Others: ప్రేక్షకులకు అత్యంత వినోదం అందిస్తున్న క్రికెట్లో వన్డే, టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లు మూడు ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటే ఆటగాళ్లు తగ్గిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం అన్నీ ఫార్మాట్లలో సత్తాచాటగల ఆటగాళ్లు కొందరే ఉన్నారు. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరో తెలుసుకుందాం. వారిలో భారత క్రికెట్ నుంచి ఎవరో ఉన్నారో చూడండి.
క్రికెట్ అంటే బ్యాట్ బాల్ ఒక్కటే కాదు. క్రికెట్లో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మూడు ఫార్మాట్లలో క్రికెట్ ఉంటుంది. టీ20, వన్డే, టెస్టు. ఈ మూడు ఫార్మాట్లలో అద్భుతంగా ఆడేవారు ఇప్పుడు తగ్గిపోతున్నారు. అన్నీ జట్లలో ఈ ఆటగాళ్ల సంఖ్య తగ్గిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే యువ క్రికెటర్లు మాత్రం ఆశాజనకంగా ఆడుతూ మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటే అవకాశం ఉంది.
మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటేవారిలో ఐదుగురు క్రికెటర్లు ముందంజలో ఉన్నారు. టెస్టు, వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్కు సరిపోయే ఆటగాళ్లలో మన భారతదేశం నుంచి యశస్వి జైస్వాల్ చోటు దక్కించుకోగా.. మార్కో యాన్సెన్, జేకబ్ డఫీ, కామెరాన్ గ్రీన్, హ్యారీ బ్రూక్ ఉన్నారు. వీరు మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటుతున్న టాప్ 5 ఆటగాళ్లుగా నిలుస్తున్నారు.
భారత యువ కెరటం యశస్వి జైస్వాల్ అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకెళ్తున్నాడు. రెండున్నరేళ్ల కిందట భారత జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ముంబై పోరడు యశస్వి జైస్వాల్ ఫార్మాట్తో సంబంధం లేకుండా అదరగొడుతున్నాడు. టెస్టుల్లో సెంచరీలు, డబుల్ సెంచరీతో ఈ లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్ ఓపెనర్గా రాణిస్తుండగా.. వన్డే, టీ20లలో కూడా ఆడగల సత్తా ఉన్నాడు. 23 ఏళ్ల యశస్వి 28 టెస్టుల్లో ఏడు శతకాలు, రెండు డబుల్ సెంచరీలు బాదగా.. 4 వన్డేల్లో 171, 23 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు.
ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు హ్యారీ బ్రూక్ వచ్చి జట్టుకు ఊపిరిలూదాడు. టెస్టు, వన్డే, టీ20లలో రాణిస్తున్న బ్రూక్ ఇంగ్లండ్ జట్టుకు మిడిలార్డర్ సమస్యను తీర్చాడు. 26 ఏళ్లకే బ్రూక్ ఆ దేశ జట్టుకు వన్డే, టీ20 జట్లకు కెప్టెన్ అయ్యాడు. ఇప్పటివరకు 34 టెస్టులు, 35 వన్డేలు, 52 టీ20లు ఆడిన బ్రూక్ అన్నీ ఫార్మాట్లలో అదరగొడుతున్నాడు. సౌతాఫ్రికా పేస్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్ ఆల్ ఫార్మాట్ స్టార్గా మారాడు. అత్యంత పొడవైన ఈ క్రికెటర్ మూడు ఫార్మాట్లలో దుమ్మురేపుతున్నాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక వేలానికి అమ్ముడుపోయిన ఆస్ట్రేలియా యువ ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. 26 ఏళ్ల ఆల్రౌండర్ గ్రీన్ ఐపీఎల్లో రూ.25.20 కోట్ల వేలం పలికిన విషయం తెలిసిందే. 36 టెస్టులు, 31 వన్డేలు, 21 టీ20లు గ్రీన్ ఆడాడు. న్యూజిలాండ్కు చెందిన 31 ఏళ్ల జేకబ్ డఫీ అన్నీ ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటుతున్నాడు. కుడిచేతి వాటం బౌలర్ ఇప్పటికీ 4 మ్యాచ్లు ఆడి 25 వికెట్లు తీయగా.. 19 వన్డేలు, 38 టీ20 మ్యాచ్లు ఆకట్టుకున్నాడు.