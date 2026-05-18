Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Top 5 Electric Scooters: మిడిల్ క్లాస్ నచ్చిన..మెచ్చిన Top 5 Electric Scooters ఇవే..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 400 కి.మీ Non Stop జర్నీ..!!

Top 5 Electric Scooters: మిడిల్ క్లాస్ నచ్చిన..మెచ్చిన Top 5 Electric Scooters ఇవే..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 400 కి.మీ Non Stop జర్నీ..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 09:54 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:54 AM IST

Top 5 Electric Scooters: దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల జేబుకు చిల్లుపడుతోంది. ఆదాయం అంతంత మాత్రమే .. ఖర్చులు మాత్రం భారీగా పెరిగిపోవడంతో సగటు సామాన్య ప్రజలు ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. పెరిగిన పెట్రో ధరలతో ఇబ్బంది పడుతున్న సామాన్యులకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం ఒక విప్లవాత్మకంగా పెరుగుతోందని చెప్పాలి. 

The Indian Two-Wheeler Sector1/6

భారత టూవీలర్ వెహికల్ రంగంలో 2026 ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తోందని చెప్పవచ్చు. గతంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రేంజ్ విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు ఆ సందేహాలను పటాపంచలు చేస్తూ కంపెనీలు పవర్ఫుల్ బ్యాటరీలతో ప్యాకులను మార్కెట్లోకి పరిచయం చేస్తున్నాయి. పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర క్యూ కట్టే అవసరం లేకుండానే   ఛార్జింగ్ చేసుకొని వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే ఛాన్స్ ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఇవి కేవలం 100 కిలోమీటర్ల పరిధికే పరిమితం కాదు .. ఇప్పుడు 400 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే అద్భుతమైన స్కూటర్లు కూడా మార్కెట్లోకి ఎన్నో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఓ సారి ఆ జాబితా చూద్దాము.

Simple Ultra 400:2/6

సింపుల్ ఆల్ట్రా 400: ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే స్కూటర్లలో సింపుల్ ఆల్ట్రా 400 మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అని చెప్పాలి. దీనిలో 6.5 కిలో వాట్ కెపాసిటి కలిగిన డ్యూయల్ బ్యాటర్ సెటప్ అమర్చింది కంపెనీ. దీనిని  ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 400  కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. కేవలం 2.0 సెకండ్లలో 400 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలిగే ఈ స్కూటర్ ధర సుమారు రూ. 2.35లక్షలు. 

Ola S1 Pro Sport:3/6

ఓలా ఎస్ 1 ప్రో స్పోర్ట్:  టెక్నాలజీ ఎక్కువగా ఇష్టపడే యూత్ కోసం ఓలా కంపెనీ ఎస్1 ప్రో స్పోర్ట్స్ మోడల్ ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిలో అడ్వాన్స్ డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ సిస్టం వార్నింగ్ బ్లైండ్ స్పాట్ అలర్ట్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్  ఇచ్చే ఈ స్కూటర్ ధర 1,50,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.  

Ola S1 X+4/6

ఓలా ఎస్1 ఎక్స్+: తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్ కావాలనుకునేవారికి ఓలా ఎస్ 1 ఎక్స్ ప్లస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తోంది. భారత్ 4680 సేల్స్ టెక్నాలజీతో  డిజైన్ చేసిన ఈ స్కూటర్ 320 కిలోమీటర్ల అందిస్తుంది. దీని  ప్రారంభ ధర సుమారు 1.30లక్షలు.   

Komaki XR 7:5/6

కొమాకి ఎక్స్ ఆర్ 7:  ఇక తక్కువ బడ్జెట్ లోనే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే వారికి కోమాకి ఎక్స్ ఆర్ సేవన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తుంది. ఇది కేవలం 89 వేలకే లభిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ 322 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇవ్వడం విశేషమని చెప్పాలి. దీనిలో అమర్చిన  లైఫ్ పిఓ 4 బ్యాటరీ ప్యాక్ సుదీర్ఘకాలం మన్నికను ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది  

TVS iQube ST:6/6

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ:  ఇక ప్రముఖ సంస్థ టీవీఎస్ నుంచి వచ్చిన ఐక్యూఎస్టి మోడల్ 212 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో ఏడు అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో లభించే ఈ స్కూటర్ ధర సుమారు ఒక లక్ష రూపాయలకు అందుబాటులో ఉంది.   

Tags:
Best Electric Scooters
Long Range EV India
Simple Ultra 400 Range
Ola S1 X Plus Price
Komaki XR7 Cheap EV
TVS iQube ST Features

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

ప్రపంచం అల్లకల్లోలం.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price33 min ago
2

ఇరాన్ కు ట్రంప్ మరో తీవ్ర హెచ్చరిక.. తుపాను ముందు ప్రశాంతత..

Trump58 min ago
3

Heavy Rain Alert To AP: ఏపీలో ఓవైపు పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం.. మరోవైపు ఎండలు..

Ap Weather Alert1 hr ago
4

ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా హిస్టరీ.. అభిషేక్ శర్మ, కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు!

Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
5

భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

Crude oil2 hrs ago