Current Bill Saving ACs: ఇక కరెంట్ బిల్ టెన్షన్ లేదు.. ఈ ACలు వాడితే ఎలక్ట్రిక్ చార్జీలపై భారీ సేవింగ్!

Current Bill Saving ACs:2026లో ఎండలు ముదిరిపోవడమే కాదు. కరెంట్ బిల్లులు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరెంటు బిల్లులను ఆదా చేసే ఎనర్జీ సేవింగ్ AC కొనడం చాలా అవసరం. కొత్త టెక్నాలజీతో వచ్చిన 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ ACలు కరెంట్ వినియోగాన్ని 70% నుంచి 80% వరకు తగ్గించగలవు. ఇప్పుడు తక్కువ కరెంట్‌తో మంచి కూలింగ్ ఇచ్చే టాప్ 5 ACల గురించి సింపుల్‌గా తెలుసుకుందాం.
 Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC ఈ AC మార్కెట్‌లో బెస్ట్ ఎంపికలలో ఒకటి. డైకిన్ కంపెనీ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ చాలా ఎఫిషియెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్‌ను బట్టి పవర్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది.‌ ఈ ACలో PM 1.0 ఫిల్టర్ ఉండటం వల్ల గాలి కూడా క్లీన్‌గా ఉంటుంది. శబ్దం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. రోజూ ఎక్కువసేపు ఉపయోగించినా కరెంట్ బిల్ తక్కువగానే ఉంటుంది. కొంచెం ధర ఎక్కువగా ఉన్నా, లాంగ్ టర్మ్‌లో సేవింగ్ ఎక్కువ.  

 Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC లాయిడ్ ACలో 5-in-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్ ఉంటుంది. అంటే మీరు అవసరానికి తగ్గట్టు కూలింగ్‌ను తగ్గించుకోవచ్చు. దీని వల్ల కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది. ఈ AC 52°C వరకు కూడా కూలింగ్ ఇస్తుంది, అంటే వేసవిలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాపర్ కాయిల్ ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలం పని చేస్తుంది. ఇది మధ్య తరగతి వారికి మంచి ఆప్షన్.

Blue Star 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC బ్లూ స్టార్ ACలో DigiQ Hepta Sensor టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఇది రూమ్ పరిస్థితులను గుర్తించి కూలింగ్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. 5-in-1 కన్వర్టిబుల్ ఫీచర్ వల్ల పవర్ సేవింగ్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. డస్ట్ ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి గాలి శుభ్రంగా ఉంటుంది. దీన్ని కొనడం వల్ల కరెంట్ బిల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది.  

Panasonic 1.5 Ton 5 Star Smart Inverter AC పానాసోనిక్ ACలో AI టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఇది మీ వినియోగాన్ని చూసి ఆటోమేటిక్‌గా కూలింగ్‌ను అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. 8-in-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్ ఉండటం వల్ల చాలా వరకు పవర్ సేవ్ అవుతుంది. WiFi ద్వారా మొబైల్‌తో కంట్రోల్ చేయవచ్చు. గాలి క్లీన్ చేయడానికి ప్రత్యేక ఫిల్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఇది మోడర్న్ హోమ్‌లకు మంచి ఎంపిక.  

Voltas 1 Ton 5 Star Inverter Split AC వోల్టాస్ AC చిన్న గదులకు బాగా సరిపోతుంది. 4-in-1 అడ్జస్టబుల్ మోడ్ ఉండటం వల్ల అవసరానికి తగ్గట్టు పవర్ వినియోగం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ AC కూడా 52°C వరకు పనిచేస్తుంది. యాంటీ డస్ట్ ఫిల్టర్ ఉండటం వల్ల గాలి శుభ్రంగా ఉంటుంది. చిన్న ఫ్యామిలీలకు ఇది బెస్ట్ బడ్జెట్ ఆప్షన్.

