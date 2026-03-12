English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Top Induction Stoves: గ్యాస్‌ అవసరమే ఉండదు.. సూపర్ స్పీడ్ కుకింగ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్స్! రూ. 5000 బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు ఇవే!

Top 5 Best Induction Stoves: మిడిలిస్ట్ యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ప్రధానంగా గ్యాస్‌ బుకింగ్ విధానంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు విధించింది. గ్యాస్‌ సరఫరా తగ్గడంతో దేశంలోని కొన్ని హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు కూడా బంద్‌ చేశారు. అయితే ఇంట్లో ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కు బదులుగా ఇండక్షన్ స్టవ్ లను కూడా వినియోగించవచ్చు.  కేవలం రూ. 5000 లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
1. Philips Viva Collection HD4928/01 2100-Watt Induction Cooktop  ఇది ఎంతో స్టైలిష్ గా చూడడానికి కనిపిస్తుంది. రకరకాల వంటలు ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ పై చేసుకోవచ్చు. క్రిస్టల్ గ్లాస్ తో పాటు మృదువైన టచ్ కలిగి ఉంటుంది. 2100 వాట్స్‌తో ఫాస్ట్ ఎనర్జీ కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండియన్ వంటలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు సేఫ్ యూసేజ్‌ వ్యవస్థ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

2. Prestige PIC 20 1600-Watt Induction Cooktop ఇది కూడా భారతీయ సంప్రదాయ వంటకాలు వండడానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. తక్కువ పవర్ ఉపయోగించి వీటిపై వంట చేయవచ్చు. 1600 వాట్స్ లో ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై మీరు కూరలు, చపాతి, అన్నం కూడా వండుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్ పవర్ టెంపరేచర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఏడాది పాటు వారంటీ లభిస్తుంది. ఇది ఎక్కువ రేటింగ్ ఇచ్చిన ఇండక్షన్ స్టవ్. 

3. Pigeon by Stovekraft Cruise 1800-Watt Induction Cooktop ఈ పిజియన్‌ ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ లోనే లభిస్తుంది. 1800 వాట్స్‌తో త్వరగా వండవచ్చు. 7 సెగ్మెంట్ ఎల్ఈడి డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇండక్షన్ స్టవ్ లో ఆటో స్విచ్ ఆఫ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు పవర్ వేస్టేజ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇది కూడా క్రిస్టల్ గ్లాస్ ఉపరితలంతోపాటు మంచి డిజైన్ కలిగి ఉంది.

4. iBELL 20 YO Induction Cooktop 2000W ఐబెల్ కూడా ఫుల్ టచ్ కంట్రోల్ పానెల్. హై సేఫ్టీ ఫీచర్స్ కలిగి ఉంటుంది. 2000 వాట్స్ తో త్వరగా వంట చేయవచ్చు. టచ్ కంట్రోల్ తోపాటు సెక్యూరిటీ ఓవర్ హీట్ రక్షణ కూడా ఉంది. దీని లుక్‌ కూడా నలుపు రంగులో స్టైలిష్‌గా డిజైన్ చేశారు.

5. Longway Elite Plus IC 2000 Watt Induction Cooktop లాంగ్వే కంపెనీకి చెందిన ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. దీనిపై రకరకాల వంటలు చేయవచ్చు. 2000 వాట్స్‌తో వంట త్వరగా పూర్తి చేస్తుంది . ఇందులో కూడా ఆటో షట్‌ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇండక్షన్ స్టవ్ ఏడాది పాటు వారంటీ ఉంది. (Disclaimer: The above mentioned article does not have journalistic/editorial involvement of Zee news telugu and IDPL claims no responsibility whatsoever.)

