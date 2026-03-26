Fastest IPL Centuries: ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన భారత ఆటగాళ్లు వీళ్లే.. టాప్‌లో ఎవరంటే?

Top 5 Fastest IPL Centuries: మరో రెండు రోజుల్లో ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభంకాబోతుంది. ఐపీఎల్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక పండుగ లాంటిది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ టోర్నీ ఎంతో మంది యువ ప్రతిభావంతులను వెలుగులోకి తెస్తుంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం అన్ని జట్లు తమ సన్నాహాలను ముమ్మరం చేశాయి. ఇప్పటికే రాజస్థాన్ రాయల్స్, ఆర్సీబీ జట్లకు కొత్త ఓనర్స్ వచ్చారు. అయితే ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఫాసెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన టాప్ 5 భారత ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ బాదిన భారతీయ ఆటగాడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ 2025లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ.. గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై ఈ బుడ్డోడు కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ ఆడే సమయానికి అతని వయసు కేవలం 14 ఏళ్ల 32 రోజులు మాత్రమే.    

ఐపీఎల్‌లో చాలా కాలం పాటు ఫాసెస్ట్ సెంచరీ చేసిన రికార్డు యూసుఫ్ పఠాన్ పేరిట ఉండేది. 2010లో ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ యూసుఫ్ పఠాన్ కేవలం 37 బంతుల్లోనే సెంచరీని కొట్టాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్‌లలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.  

ఐపీఎల్ 2025లో మరో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ప్రియాన్ష్ ఆర్య బ్యాట్ నుండి వచ్చింది. పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతూ, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌పై ప్రియాన్ష్ కేవలం 39 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. జట్టు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే తడబడినప్పటికీ.. ఈ యువ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఏమాత్రం భయం లేకుండా దూకుడుగా ఆడాడు.    

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఐపీఎల్ 2025లో పంజాబ్ కింగ్స్‌పై వీరవిహారం చేశాడు. 246 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో కేవలం 40 బంతుల్లోనే అభిషేక్ శర్మ సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. కేవలం 19 బంతుల్లోనే అర్థసెంచరీ పూర్తి చేసిన అతను, ఆ తర్వాత మరింత వేగంగా ఆడి పంజాబ్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తరపున నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ ఇదే.    

ఈ జాబితాలో ఐదో స్థానంలో మయాంక్ అగర్వాల్ నిలిచాడు. 2020 ఐపీఎల్ సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ తరపున ఆడుతూ మయాంక్ 45 బంతుల్లో సెంచరీ బాదాడు. ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన మయాంక్, ఆది నుంచే అద్భుతమైన టైమింగ్‌తో షాట్లు ఆడుతూ రాజస్థాన్ బౌలర్లను ఉతికేసాడు.  

