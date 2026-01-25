Happy Republic Day 2026: తెలుగులో గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

77th Happy Republic Day Wishes Telugu: జనవరి 26 భారతదేశానికి గణతంత్ర రాజ్యం అవతరించిన రోజుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరికీ ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు పంపండి.
77th Happy Republic Day Wishes Telugu News: 1947 సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ.. మనందరికంటూ ఒక సొంత చట్టం లేదు, అలాగే పరిపాలన విధానం కూడా లేదు.. అప్పటివరకు బ్రిటి సామ్రాజ్యం రూపొందించిన చట్టాలే మనవారు అనుసరిస్తూ వచ్చారు... 1950 సంవత్సరంలో జనవరి 26వ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి రావడంతో.. భారతదేశం ఒక సర్వసత్తాక, లౌకిక సామ్రాజ్య, సామ్యవాద, గణతంత్ర రాజ్యాంగ అవతరించింది.. అప్పటినుంచి జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
మువ్వన్నెల మూడు రంగుల జెండా మురిసిపోయే వేళ.. భారతీయుల గుండెలు గర్వంతో ఉప్పొంగే వేల.. మన రాజ్యాంగం మనకు ప్రసాదించిన స్వేచ్ఛ వాయువులను ఆస్వాదిస్తూ.. ఈ ఏడాది ఎంతో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుందాం.. మీ అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే..
ఎందరో వీర జవాన్ల త్యాగఫలం.. మహనీయుల ఆశయాల రూపం.. ఈ గణతంత్ర దినం.. స్వేచ్ఛ భారత్ కి తలవంచి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు నమస్కరించాల్సిన రోజు.. స్వాతంత్రంగా భారతీయులమని చాటుకుందాం.. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే..
భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన భారతీయులందరికీ నినాదం.. భారతీయత మన ప్రాణం.. కుల మతాలకతీతంగా.. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో నవభారతాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా నిర్మిద్దాం.. మీ అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే..
ప్రతి అక్షరం ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం.. ప్రతి అధికరణం ఒక మార్గదర్శకం.. డాక్టర్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగమే.. మన ప్రజాస్వామ్యానికి కవచం.. ఆ స్ఫూర్తిని మనమంతా కాపాడుకుందాం.. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే..
ఈ గణతంత్రం వేళ.. అడుగులు వేద్దాం ప్రగతి వైపు.. యువత మేలుకొంటే భారతదేశం ప్రపంచానికే మార్గదర్శకమవుతుంది.. మన దేశం, మన గర్వం..