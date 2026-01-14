Happy Bhogi Images 2026: తెలుగులో భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి..

Happy Bhogi Wishes Images 2026: భోగి పండుగ అంటేనే అందరికీ ఉదయాన్నే లేచి వేసుకునే భోగిమంటలు గుర్తొస్తాయి. ఇది మన జీవితంలో చెడును తొలగించి మంచిని నింపేందుకు సహాయపడుతుంది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన భోగిమంటల వెలుగు మీ జీవితాల్లో కూడా అద్భుతమైన వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఈ మేలుకోరే వారికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Bhogi Wishes Images 2026 Telugu: సంక్రాంతి పండగను అందరూ మూడు రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతి పండగ ముందు రోజే భోగి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈరోజు ఇంట్లో ఉన్న పాత వస్తువులను భోగిమంటల్లో వేసి.. కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అంతేకాకుండా ఇంటిముందు లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించేందుకు రంగురంగులతో కూడిన ముగ్గులు వేస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. మీకు ఇష్టమైన వారికి భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
వాకిట్లో రంగురంగుల ముగ్గులు.. శిరస్సున భోగి పండ్ల దీవెనలు.. మదినిండా అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు.. ఇవే మా భోగి శుభాకాంక్షలు..
త్యాగానికి ప్రతీక భోగిమంట.. స్వార్ధాన్ని దహించేసి.. ప్రేమను పంచుదాం.. ఈ లోకమంతా తారతమ్యాలు, కులమతాలు లేకుండా మనుషులంతా ఒక్కటై.. అందరూ చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటూ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..
ఈ భోగి మంటల నుంచి వచ్చే వేడి మీలోని అనారోగ్య సమస్యలన్నింటినీ తరిమికొట్టి.. మీకు పరిపూర్ణ ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
చలిగాలుల అద్భుతమైన గిరిగింతలు.. పంట పొలాల పులకింతలు.. ప్రకృతి మాత దీవెనలతో మీ ఇల్లు పాడిపంటలతో అభివృద్ధి చెందాలి.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.
ఉదయాన్నే వినిపించే హరిదాసు కీర్తనలు.. గంగిరెద్దుల అద్భుతమైన ఆటలు.. పిల్లల భోగి పండ్ల అక్షింతలు.. తెలుగుదనపు పరిమళంతో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.
ఈ భోగి పండగ మీ అజ్ఞానపు చీకట్లను తొలగించి.. జ్ఞానపు వెలుగును వికసింపజేయాలని.. మీ ఆశయాలన్నీ సిద్ధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..