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స్నేహితుల దినోత్సవ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు.. మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కోసం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:00 AM IST

Happy Friendship Day Wishes Telugu: ప్రతి ఏడాది ఎంతో ఆనందంగా స్నేహితుల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. దీనికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ రోజున మీ స్నేహితులకు ఎంతో ఇష్టంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇలా విష్‌ చేయాండి..

Happy Friendship Day Wishes: జీవితంలో ఒత్తిడితో పాటు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు స్నేహితులతో పంచుకోవడం వల్ల మనసు తేలిక అవుతుంది.. ఎలాంటి మంచి చెడులు లేకుండా మనల్ని మనలాగా స్వీకరించే స్నేహం.. మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఇంతటి స్నేహాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం స్నేహితులు దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ దినోత్సవం రోజున మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్‌కి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

Best Friendship Quotes Video1/5

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

నువ్వు పడిపోయినప్పుడు నిన్ను లేపేవాడు మాత్రమే కాదు.. నువ్వు ఎప్పటికీ పడిపోకుండా నీ వెంట నిలబడి నీడలా ఉండేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు.. ఇలా ఉండే వారందరికీ స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Best Friendship Quotes Telugu2/5

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ప్రపంచమంతా నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డప్పటికీ.. నీ తరఫున నిలబడే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి నీ స్నేహితుడు.. అలాంటి నీకు స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Friendship Day 20263/5

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్నేహానికి వయస్సుతోపాటు దూరంతో పనిలేదు.. గుండెల్లో ఉన్న ఆప్యాయతతో పాటు నమ్మకమే దానికి ప్రత్యేకమైన పునాది.. స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..  

Happy Friendship Day4/5

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఒక మంచి పుస్తకం లక్ష మంది స్నేహితులతో సమానం.. కానీ ఒక మంచి స్నేహితుడు ఒక జ్ఞాన సంపత్తితో సమానం.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..  

Happy Friendship Day Wishes Telugu5/5

స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

నా జీవిత ప్రయాణంలో నీలాంటి మంచి మిత్రుడు నాకు లభించడం నేను చేసుకున్న కోటి జన్మల నా అదృష్టం.. మన స్నేహం ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ ఫ్రెండ్‌షిప్ డే..  

TAGS:
Happy Friendship Day
Happy Friendship Day News
Happy Friendship Day Whish
Happy Friendship Day Telugu Wishes

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