  • Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!

Happy Kanuma 2026: తెలుగులో కనుమ శుభాకాంక్షలు.. ఇలా అందరికీ పంపండి!

Happy Kanuma Wishes 2026: సంక్రాంతి తర్వాత రోజునే ఎంతో ఘనంగా కనుమ పండగ జరుపుకుంటారు. ఈ పండగ రైతన్నలకు నేస్తంగా నిలిచే మూగజీవాల కృతజ్ఞతకు చిహ్నంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ అందరూ ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఇలా మీ స్నేహితులకు శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Happy Kanuma Wishes 2026 Telugu:  రైతన్నలు సంక్రాంతితో పాటు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండగే కనుమ. ఇది కేవలం మనుషులకే కాకుండా మూగజీవాలకు ప్రకృతికి కృతజ్ఞత తెలుపుకునే విశిష్టమైన పండుగగా భావిస్తారు. అందుకే ఈరోజు రైతులంతా తెల్లవారి జాముని లేచి.. పశువులను నీటితో కడిగి అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ మూగ జీవులను దేవతలుగా భావించి..ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తారు.. ఈరోజు వాటికిష్టమైన ఆహారాన్ని కూడా వండి పెడతారు. ఇంతటి ప్రకృతితో సంబంధం కలిగిన పండుగ రోజున.. మూగ జీవాలతో పాటు సమస్త జీవరాశులు బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా రైతన్నలకు, మీకు నచ్చిన స్నేహితులకు శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
 
పాడి పంటలతో మీ ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ కలకలలాడాలని.. ఆ భోగభాగ్యాలు మీకు ఎల్లవేళలా కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.   

నమ్మిన బంటుగా భావించే పశువులను పూజించి.. వాటి పట్ల కృతజ్ఞత చాటుకునే పవిత్రమైన రోజు కనుమ.. ఈ పండగ మీ జీవితాల్లో కొత్త వెలుగును నింపాలని ఆశిస్తూ.. మీ అందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు..  

రైతన్నల కష్టం ఫలించి.. పాడి సమృద్ధిగా ఉండి.. అందరి ఇల్లు ఆనంద నిలయాలు కావాలని ఆ దేవుడిని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కనుమ పండగ శుభాకాంక్షలు.   

సంక్రాంతి మూడు రోజుల సంబరాల్లో చివరి ఘట్టం.. పశువులకు కృతజ్ఞత పలికే రోజు.. ఈ కనుమ పండుగ మీ ఇంట్లో సిరి సంపదను కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు పేరుపేరునా కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.  

మీ పాడి పంటలన్నీ వర్ధిల్లాలని.. మీ ఆయురారోగ్యాలు వృద్ధి చెందాలని ఆ ఈశ్వరుడిని ప్రార్థిస్తూ.. మీరు ప్రతి ఏడాది ఎంతో ఆనందంగా కనుమ పండగ జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ అందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు..

