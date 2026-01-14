English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Happy Sankranti 2026: తెలుగులో హ్యాపీ సంక్రాంతి విషెస్.. HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy Sankranti 2026 Wishes Images: తెలుగు ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి మీ జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

Happy Sankranti 2026 Wishes Telugu: సూర్యుడు మకరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మకర సంక్రాంతిగా పిలవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ప్రతి ఏడాది సూర్యుడి సంక్రమణం రోజే మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు. భారతీయులు ఈ పండగను అత్యంత పెద్ద పండుగగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పండగకున్న ప్రాముఖ్యత గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. రెండు రాష్ట్రాల్లో ఏడు రోజుల నుంచి పండగ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రధాన మూడు రోజులపాటు సంక్రాంతి పండగ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇలాంటి పండగ మీ జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలపండి. 
వాకిట తీర్చిదిద్దిన అద్భుతమైన రంగుల హరివిల్లులు.. కల్లాపి చల్లిన నేలమ్మ అద్భుతమైన పులకింత.. సాంప్రదాయాల కలయికే ఈ తెలుగు వారి సంక్రాంతి.. ఈ పండగ దినాన అందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఉండాలని.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు..  

మకర సంక్రమణం.. మంగళప్రదం.. మీ ఇంట సిరి సంపదల పంట పండాలని.. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియ్యాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ సంక్రాంతి..

గత ఏడాది జీవితంలో ఉన్న చేదు జ్ఞాపకాలను భోగిమంటల్లో వేసేసి.. కొత్త ఆశల పల్లకిలో రేపటి వైపుగా అడుగులేద్దాం.. సంక్రాంతి పర్వదినాన ఆ సూర్యుడిని నమస్కరించి అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకుందాం.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..  

రైతన్నల శ్రమ ఫలితం.. సిరి ధాన్యాల రాశులు.. శ్రమకు దక్కిన గౌరవం.. ఈ సంక్రాంతి సంబరం.. పేరుపేరునా ప్రతి ఒక్క రైతు కుటుంబానికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..  

శాస్త్రీయంగా మకరం అంటే వెలుగు వైపు పయనం.. సంక్రాంతి అంటే అద్భుతమైన మార్పుకు సంకేతం.. మీ జీవితంలో ఆలోచనలు ఉన్నతంగా.. మీ జీవితం ఆనందమయంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. పేరుపేరునా మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..  

