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Makhana Recipes: మఖానాతో 5 రుచికరమైన వంటలు.. బరువు తగ్గాలంటే తప్పక ట్రై చేయండి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 29, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:55 AM IST

Makhana Recipes:మఖానా (ఫాక్స్ నట్స్ లేదా తామర గింజలు) ప్రస్తుతం ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్‌లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు ప్రోటీన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మఖానా మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. మఖానాతో సులభంగా చేసుకునే ఐదు రకాల వంటకాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Makhana for weight loss1/5

Makhana Kheer

ఒక కప్పు మఖానాను కొద్దిగా నెయ్యిలో వేయించి పక్కన పెట్టాలి. తరువాత తక్కువ కొవ్వు ఉన్న పాలను మరిగించి, బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి. అందులో వేయించిన మఖానా వేసి 20 నిమిషాలు ఉడికించాలి. చివరగా బాదం లేదా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేడిగా తింటే రుచిగా ఉంటుంది.

Makhana benefits2/5

Masala Makhana

ఒక కప్పు మఖానాను పొడి వేయించాలి లేదా కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనెలో వేయించాలి. తరువాత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కారం, బ్లాక్ సాల్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇది సాయంత్రం టీతో తినడానికి ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.

Fox nuts recipes3/5

Makhana Curry

ముందుగా మఖానాను వేయించి పెట్టుకోవాలి. అదే పాన్‌లో జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పసుపు, ధనియాల పొడి వేసి బాగా వేపాలి. తరువాత వీటిని కొద్దిగా బాదంతో కలిసి గ్రైండ్ చేసి గ్రేవీ తయారు చేయాలి. ఈ గ్రేవీలో పనీర్, టోఫు లేదా ఉడికించిన చిలగడదుంప ముక్కలు వేసి వండుకోవచ్చు. దీన్ని బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్ రొట్టెలతో తింటే మంచి భోజనం అవుతుంది.

Healthy snacks4/5

Makhana Chaat

వేయించిన మఖానాలో ఉడికించిన చిలగడదుంప ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, వేరుశెనగలు, పెరుగు, నిమ్మరసం, కొత్తిమీర, కొద్దిగా సేవ్ వేసి కలపాలి. ఇది రుచికరమైన, తేలికైన స్నాక్‌గా తీసుకోవచ్చు.

Makhana recipes5/5

Makhana Yogurt

ఒక కప్పు పెరుగులో అర కప్పు వేయించిన మఖానా కలపాలి. తీపి ఇష్టమైతే కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు. కారం రుచిని ఇష్టపడేవారు పింక్ సాల్ట్, మిరియాల పొడి కలిపి తినవచ్చు. ఇది మధ్యాహ్నం ఆకలి వేసినప్పుడు తినడానికి మంచి ఎంపిక.

TAGS:
Makhana Recipes
Weight Loss Recipes
healthy snacks
Fox nuts recipes
Makhana Benefits
Makhana For Weight Loss

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