Top 5 Highest Grossing Telugu Movies 2025: ఈ సంవత్సరం టాప్ 5 కలెక్షన్స్ అందుకున్న తెలుగు సినిమాలు ఇవే.. వాటిల్లో రెండు డిజాస్టర్స్!

Top 5 Highest Grossing Telugu Movies of 2025: 2025 కొద్దిరోజుల్లోనే ముగిసి 2026 రాబోతోంది.. ఇక ఈ సంవత్సరం చివర్లో బాలకృష్ణ అఖండ 2 సినిమా మినహా మరో భారీ బడ్జెట్ తెలుగు సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా లేవు. ఈ సంవత్సరం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సినిమాలు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించాయి. కొన్ని చిత్రాలు పెద్ద అంచనాలు నెరవేర్చగా.. కొన్ని మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం టాప్ 5 కలెక్షన్స్ అందుకున్న తెలుగు సినిమాల జాబితాకి వెళితే..
మొదటి స్థానంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘దే కాల్ హిమ్ ఓజీ’ ఉంది. ఈ సినిమాను భారీగా రూ.240 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. విడుదల తర్వాత మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా.. మొత్తంగా రూ.298.1 కోట్లు వసూలు చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్కు ఇది మంచి కమ్బ్యాక్గా భావించారు అభిమానులు. ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమా వసూళ్లు మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ.. భారీ బడ్జెట్ తో తీయడం వల్ల నిర్మాతకి, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మాత్రం నష్టం మిగిల్చింది. అందుకే ఈ సినిమా వసూళ్ల పరంగా హిట్ అయినా.. లాభాల విషయంలో మాత్రం ఫ్లాప్గా పరిగణిస్తున్నారు.
రెండో స్థానంలో వెంకటేష్ నటించిన ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ నిలిచింది. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా కుటుంబ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. కేవలం రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ చిత్రం అద్భుతంగా రూ.258.4 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఇందులో ఐశ్వర్య రాజేష్..మీనాక్షి చౌదరి ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటించారు.
మూడో స్థానాన్ని రామ్ చరణ్ నటించిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ దక్కించుకుంది. దర్శకుడు శంకర్ రూపొందించిన ఈ భారీ చిత్రం రూ.300 కోట్ల బడ్జెట్తో విడుదలైంది. కానీ ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. ఫలితంగా కేవలం రూ.195.8 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి బాక్సాఫీసులో ఫెయిలైన సినిమాగా నిలిచింది.
నాలుగో స్థానంలో తేజ సజ్జ హీరోగా వచ్చిన ‘మిరాయి’ సినిమా నిలిచింది. ఇందులో శ్రియ ముఖ్యపాత్రలో కనిపించింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన తరువాత మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. ఫలితంగా రూ.150 కోట్ల వరకు కలెక్షన్ సాధించి ఈ ఏడాది విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఐదో స్థానంలో బాలకృష్ణ నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’ నిలిచింది. నాగ వంశీ నిర్మించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు బాగా ఆకర్షించింది. దీంతో మొత్తం రూ.130 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చి హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ జాబితాలో స్థానం దక్కించుకుంది.