Top 5 Highest Grossing Telugu Movies 2025: ఈ సంవత్సరం టాప్ 5 కలెక్షన్స్ అందుకున్న తెలుగు సినిమాలు ఇవే.. వాటిల్లో రెండు డిజాస్టర్స్!

Top 5 Highest Grossing Telugu Movies of 2025: 2025 కొద్దిరోజుల్లోనే ముగిసి 2026 రాబోతోంది.. ఇక ఈ సంవత్సరం చివర్లో బాలకృష్ణ అఖండ 2 సినిమా మినహా మరో భారీ బడ్జెట్ తెలుగు సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా లేవు. ఈ సంవత్సరం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సినిమాలు ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించాయి. కొన్ని చిత్రాలు పెద్ద అంచనాలు నెరవేర్చగా.. కొన్ని మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం టాప్ 5 కలెక్షన్స్ అందుకున్న తెలుగు సినిమాల జాబితాకి వెళితే..
1 /5

మొదటి స్థానంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘దే కాల్ హిమ్ ఓజీ’ ఉంది. ఈ సినిమాను భారీగా రూ.240 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించారు. విడుదల తర్వాత మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా.. మొత్తంగా రూ.298.1 కోట్లు వసూలు చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఇది మంచి కమ్‌బ్యాక్‌గా భావించారు అభిమానులు. ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమా వసూళ్లు మంచి స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ.. భారీ బడ్జెట్ తో తీయడం వల్ల నిర్మాతకి, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మాత్రం నష్టం మిగిల్చింది. అందుకే ఈ సినిమా వసూళ్ల పరంగా హిట్ అయినా.. లాభాల విషయంలో మాత్రం ఫ్లాప్‌గా పరిగణిస్తున్నారు.

2 /5

రెండో స్థానంలో వెంకటేష్ నటించిన ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ నిలిచింది. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా కుటుంబ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. కేవలం రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తీసిన ఈ చిత్రం అద్భుతంగా రూ.258.4 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్‌బస్టర్ అయింది. ఇందులో ఐశ్వర్య రాజేష్..మీనాక్షి చౌదరి ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటించారు.

3 /5

మూడో స్థానాన్ని రామ్ చరణ్ నటించిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ దక్కించుకుంది. దర్శకుడు శంకర్ రూపొందించిన ఈ భారీ చిత్రం రూ.300 కోట్ల బడ్జెట్‌తో విడుదలైంది. కానీ ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. ఫలితంగా కేవలం రూ.195.8 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి బాక్సాఫీసులో ఫెయిలైన సినిమాగా నిలిచింది.

4 /5

నాలుగో స్థానంలో తేజ సజ్జ హీరోగా వచ్చిన ‘మిరాయి’ సినిమా నిలిచింది. ఇందులో శ్రియ ముఖ్యపాత్రలో కనిపించింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన తరువాత మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. ఫలితంగా రూ.150 కోట్ల వరకు కలెక్షన్ సాధించి ఈ ఏడాది విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

5 /5

ఐదో స్థానంలో బాలకృష్ణ నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’ నిలిచింది. నాగ వంశీ నిర్మించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు బాగా ఆకర్షించింది. దీంతో మొత్తం రూ.130 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చి హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ జాబితాలో స్థానం దక్కించుకుంది.

