Top 5 Heroines: అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌-5 హీరోయిన్లు ఎవరంటే..?

Top 5 Heroines: ఒకప్పుడు హీరోయిన్లకి తక్కువ రెమ్యూనరేషన్లు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు హీరోలకి ధీటుగా, తామేమి తక్కువ కాదంటూ హీరోలకి మించి రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు స్టార్ హీరోయిన్లు. ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్ 5 హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ఇండియాలోనే అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం తెలుగులో వారణాసి సినిమాలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీకి ప్రియాంక ఏకంగా రూ. 30 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందంట. దీంతో ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్న హీరోయిన్గా ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ప్లేస్లో నిలిచింది.
అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో రెండవ స్థానంలో దీపికా పడుకోణె ఉంది. ఇండియాలోనే స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తున్న దీపికా.. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్తో 'ఏఏ22'లో నటిస్తోంది. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకిగానూ దీపిక పడుకోణె ఏకంగా రూ. 25కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ఇక దీపిక పడుకోణెకి ఈక్వల్గా రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్న మరో స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్. ప్రస్తుతం ఆలియా కూడా ఒక్కో మూవీకి రూ. 20 నుండి 25 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార కూడా అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్ల జాబితాలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. ఇటీవల మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీలో నటించిన నయనతార.. ఆ సినిమాకి గాను సుమారు రూ. 6 కోట్లు తీసుకుందట. అయితే ప్రస్తుతం యష్తో చేస్తున్న `టాక్సిక్` సినిమా కోసం నయనతార ఏకంగా రూ.15 నుండి 18 కోట్ల వరకు తీసుకుంటుందని సమాచారం.
అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్లలో కియారా అద్వానీ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. కియారా కూడా యష్తో కలిసి `టాక్సిక్` సినిమాలో నటిస్తుంది. ఇందులో రుక్మిణి, నయనతార వంటి హీరోయిన్స్ కూడా నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకి కియారా ఏకంగా రూ.15 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందట.