English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Top 5 Heroines: అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌-5 హీరోయిన్లు ఎవరంటే..?

Top 5 Heroines: అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌-5 హీరోయిన్లు ఎవరంటే..?

Top 5 Heroines: ఒకప్పుడు హీరోయిన్లకి తక్కువ రెమ్యూనరేషన్లు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు హీరోలకి ధీటుగా, తామేమి తక్కువ కాదంటూ హీరోలకి మించి రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు స్టార్ హీరోయిన్లు. ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్‌ 5 హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ప్రస్తుతం ఇండియాలోనే అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం తెలుగులో వారణాసి సినిమాలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీకి ప్రియాంక ఏకంగా రూ. 30 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్‌ తీసుకుంటుందంట. దీంతో ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్న హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ప్లేస్‌లో నిలిచింది.

2 /5

అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో రెండవ స్థానంలో దీపికా పడుకోణె ఉంది. ఇండియాలోనే స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తున్న దీపికా.. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్‌తో 'ఏఏ22'లో నటిస్తోంది. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకిగానూ దీపిక పడుకోణె ఏకంగా రూ. 25కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

3 /5

ఇక దీపిక పడుకోణెకి ఈక్వల్‌గా రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్న మరో స్టార్ హీరోయిన్‌ ఆలియా భట్‌. ప్రస్తుతం ఆలియా కూడా ఒక్కో మూవీకి రూ. 20 నుండి 25 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.  

4 /5

లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ నయనతార కూడా అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్ల జాబితాలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. ఇటీవల మన శంకర వరప్రసాద్‌ గారు మూవీలో నటించిన నయనతార.. ఆ సినిమాకి గాను సుమారు రూ. 6 కోట్లు తీసుకుందట. అయితే ప్రస్తుతం యష్‌తో చేస్తున్న `టాక్సిక్` సినిమా కోసం నయనతార ఏకంగా రూ.15 నుండి 18 కోట్ల వరకు తీసుకుంటుందని సమాచారం.

5 /5

అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్లలో కియారా అద్వానీ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. కియారా కూడా యష్‌తో కలిసి `టాక్సిక్‌` సినిమాలో నటిస్తుంది. ఇందులో రుక్మిణి, నయనతార వంటి హీరోయిన్స్ కూడా నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకి కియారా ఏకంగా రూ.15 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుందట.

Highest Remuneration Heroines Top 5 Highest Paid Heroines Top 5 Heroines Priyanka Chopra Deepika Padukone Alia Bhatt

Next Gallery

YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌