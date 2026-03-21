IPL Top-5 Scorers: ఈ మార్చి 28న ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభం కాబోతుంది. అయితే ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఎందరో బ్యాటర్లు తమ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఫ్యాన్స్ను అలరించారు. ఇక ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్లలో నలుగురు భారతీయ ఆటగాళ్లే ఉండగా.. కేవలం ఒకే ఒక్క ఫారెన్ ఆటగాడు చోటు సంపాదించుకున్నాడు. మరి ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే పరుగుల వరద పారించిన టాప్-5 ప్లేయర్స్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. 2008 నుండి 2025 వరకు మొత్తం 267 మ్యాచ్లు ఆడిన కోహ్లీ.. మొత్తం 8 వేల 661 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఐపీఎల్లోనే 8 వేల పరుగుల మార్కును దాటిన ఏకైక ఆటగాడిగా కోహ్లీ నిలిచాడు. కోహ్లీ ఐపీఎల్ కెరీర్లో 8 శతకాలు, 63 అర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. ఇక విరాట్ కోహ్లీ స్ట్రైక్ రేట్ 132.85గా ఉంది.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక రన్స్ చేసిన ఆటగాళ్లలో రెండో స్థానంలో హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు. రోహిత్ ఇప్పటివరకు 272 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో 7,046 పరుగులు సాధించాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన టాప్-3 ఆటగాళ్లలో రోహిత్ శర్మ ఒకడు. రోహిత్ తన కెరీర్లో 2 సెంచరీలు, 47 అర్ధసెంచరీలు బాదాడు. కాగా రోహిత్ శర్మ స్ట్రైక్ రేట్ 132.09గా ఉంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్లలో శిఖర్ ధావన్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2008 నుండి 2024 మధ్య 222 మ్యాచ్లు ఆడిన ధావన్ మొత్తం 6 వేల 769 పరుగులు చేశారు. లీగ్ హిస్టరీలో అత్యధిక అర్ధసెంచరీలు చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్లలో ధావన్ ఒకడు. గబ్బర్ తన కెరీర్లో మొత్తం 51 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక రన్స్ చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్లలో నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న ఏకైక విదేశీ ప్లేయర్ డేవిడ్ వార్నర్. 184 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడిన వార్నర్ మొత్తం 6 వేల 565 పరుగులు చేశాడు. వార్నర్ ఐపీఎల్లో 4 సెంచరీలు, 62 అర్ధసెంచరీలు సాధించాడు. విదేశీ ఆటగాళ్లలో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన రికార్డు కూడా వార్నర్దే. మూడుసార్లు 2015, 2017, 2019 ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న ఏకైక ఆటగాడిగా కూడా డేవిడ్ వార్నర్ ఘనత సాధించాడు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్లలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దిగ్గజం సురేష్ రైనా 5 వేల 528 పరుగులతో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2008 నుండి 2021 వరకు 205 మ్యాచ్లు ఆడిన రైనా.. ఐపీఎల్లో 5 వేల పరుగుల మార్కును అందుకున్న తొలి ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అందుకే రైనాను అభిమానులు 'మిస్టర్ ఐపీఎల్' అని పిలుస్తారు. రైనా స్ట్రైక్ రేట్ 136.73గా ఉంది.