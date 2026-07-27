/ఢిల్లీలోని టాప్ 5 చారిత్రక కట్టడాలు.. ప్రతి భారతీయుడు జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన ప్రదేశాలు!

నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై విద్యార్థులు, సీజేపీ పార్టీ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో, ఢిల్లీలో కేవలం జంతర్ మంతర్ మాత్రమే కాకుండా మరో ఐదు చారిత్రక కట్టడాలు కూడా చాలామందిని ఆకర్షిస్తాయి. భారతీయులందరూ తమ జీవితంలో కచ్చితంగా ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించాల్సిందే.
జంతర్ మంతర్... అవును, మన భారతదేశంలో ఆందోళనలు చేపట్టాలన్నా లేదా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నా జంతర్ మంతర్ వద్దకే చేరుకుంటారు. ఈ జంతర్ మంతర్ను 1724లో మహారాజా జై సింగ్ II నిర్మించారు. ప్రధానంగా సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ఇక్కడ మొత్తం 13 ఖగోళ పరికరాలను రూపొందించారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన శిల్పకళాఖండం అని చెప్పవచ్చు.
ఇండియా గేట్ అనగానే ఈ కట్టడమే గుర్తుకు వస్తుంది. ఇది మొత్తం 42 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 70 వేల మందికి పైగా సైనికులకు నివాళి అర్పిస్తూ ఈ కట్టడాన్ని నిర్మించారు. దీని చుట్టూ పచ్చిక బయళ్లతో, అందమైన రాతి తోరణంతో ఈ ప్రాంతం కనిపిస్తుంది.
రాజ్ ఘాట్... రాజ్ ఘాట్ కూడా ఢిల్లీలోని యమునా నది తీరంలోనే ఉంటుంది. నల్లటి మార్బుల్తో చేసిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ వద్ద 1948లో మహాత్మా గాంధీకి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిరంతరం వెలిగే జ్వాలలతో ఈ ప్రదేశం చుట్టుముట్టి ఉంటుంది. (Image Credits: Wiki)
చాందిని చౌక్ నిర్మాణాన్ని 17వ శతాబ్దంలో చేపట్టారు. ఇది పాత ఢిల్లీలోని ఒక ప్రధానమైన మార్కెట్ ప్లేస్. ఇక్కడ పురాతన కట్టడాలు ఉండటమే కాకుండా, మసాలాలు, స్ట్రీట్ ఫుడ్కు ఇది పెట్టింది పేరు. ఈ చాందిని చౌక్ను యువరాణి జహానారా రూపొందించారు. ఇది సాంస్కృతిక, వాణిజ్య చరిత్రకు నిలువుటద్దం.
ఎర్రకోట నిర్మాణాలు 1648లో మొఘల్ సామ్రాజ్య కాలంలో చేపట్టారు. దీనికి యునెస్కో (UNESCO) వరల్డ్ హెరిటేజ్ గుర్తింపు కూడా లభించింది. ఇక్కడ ఇసుక రాతితో చేసిన నిర్మాణాలు, పెద్ద పెద్ద గోడలతో పాటు మార్బుల్, అందమైన పచ్చిక బయళ్లు కలిగిన గార్డెన్ ఉంటాయి. ప్రతి ఏడాది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.