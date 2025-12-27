Top Bowling Heroes: 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్ ఎవరో తెలుసా..? బుమ్రా, జడేజా మాత్రం కాదు..!

Indian Bowling Leaders of 2025: మరో 4 రోజుల్లో 2025వ సంవత్సరం ఎండ్ అవ్వబోతుంది. ఈ ఏడాది క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టీమిండియా బౌలర్లలో ఈసారి టాప్ వన్ ప్లేస్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రవీంద్ర జడేజా వంటి దిగ్గజ బౌలర్లు మాత్రం లేరు. మరి టాప్-1లో ఏ బౌలర్ ఉన్నాడు.. అలాగే మొత్తం టాప్-5లో ఉన్న ఐదుగురు బౌలర్లు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ ఏడాది టీమిండియా తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా భారత్ మిస్టరీ స్పిన్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ నిలిచాడు. 2025లో 25 మ్యాచ్లు ఆడిన కుల్దీప్.. 20.48 సగటుతో, 4.58 ఎకానమీతో 60 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఇక 2025లో భారత బౌలర్లలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన రెండవ బౌలర్గా వరుణ్ చక్రవర్తి నిలిచాడు. ఈ ఏడాది మొత్తం 24 మ్యాచ్ల్లో వరుణ్ చక్రవర్తి 46 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఈ ఏడాది జస్ప్రీత్ బుమ్రా 21 మ్యాచ్లు ఆడి.. 21.77 సగటుతో బౌలింగ్ చేసి, 3.44 ఎకానమీతో 45 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ జాబితాలో బుమ్రా మూడవ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.
టీమిండియా తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా ఉన్న మహ్మద్ సిరాజ్ నాలుగవ స్థానంలో ఉన్నాడు. సిరాజ్ 13 మ్యాచ్ల్లో 28.08 సగటు మరియు 3.82 ఎకానమీతో 45 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఈ జాబితాలో చివరిగా ఐదవ స్థానంలో స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఉన్నాడు. 2025లో 20 మ్యాచ్లు ఆడిన జడేజా.. 36.64 సగటు మరియు 3.53 ఎకానమీతో 37 వికెట్లు పడగొట్టాడు.