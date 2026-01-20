English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cricket News: ఈ ఐదుగురు ప్లేయర్లు క్రికెట్‌కు టాటా గుడ్‌బై..? టీమిండియాలోకి రీఎంట్రీ కష్టమే..!

Cricket Retirements in 2026: టీమిండియాలో ఓ వెలుగు వెలిగిన చాలా మంది స్టార్ క్రికెటర్లు ప్రస్తుతం జట్టుకు దూరంగా ఉన్నారు. యువకుల నుంచి పోటీ.. పేలవ ఫామ్ కారణంగా టీమ్‌లో చోటు కోల్పోయారు. దేశవాళీ టోర్నీలు, ఐపీఎల్‌లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేసినా.. వయసు ప్రభావం కారణంగా తిరిగి టీమ్‌లోకి రావాడం దాదాపు కష్టమే. ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి వీడ్కోలు పలికే అవకాశం ఉన్న ఐదుగురు ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి. 
 
1 /5

ఫాస్ట్ బౌలర్ ఇషాంత్ శర్మ 2007లో టీమిండియా తరుఫున అరంగేట్రం చేశాడు. 2021లో తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడిన ఇషాంత్.. మళ్లీ టీమ్‌లో రాలేదు. ప్రస్తుతం ఇషాంత్ వయసు 37 ఏళ్లు. టెస్టుల్లో 311 వికెట్లు, వన్డేల్లో 115 వికెట్లు, 8 T20 వికెట్లు తీశాడు.  

2 /5

అజింక్యా రహానే రీఎంట్రీ కోసం ఇప్పటికీ శ్రమిస్తున్నాడు. ముంబై తరపున దేశవాళీలో ఆడుతూ.. టెస్టుల్లో స్థానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రహానేకు చోటు దక్కడం కష్టంగానే మారింది. 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో టీమిండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.   

3 /5

ఐపీఎల్‌లో శతకం బాదిన తొలి భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌గా రికార్డు సృష్టించిన మనీష్ పాండే.. టీమిండియా తరుఫున 20 వన్డేలు, 39 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. మనీష్ పాండే ఐపీఎల్‌ మాత్రమే ఆడుతున్నారు. ఈ సీజన్‌లో దేశవాళీకు కూడా దూరమయ్యాడు. ఈ ఏడాది రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.   

4 /5

ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉమేష్ యాదవ్‌ను సెలక్టర్లు అసలు పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదు. దేశవాళీలో విదర్భ తరపున కొన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో టీమిండియా తరపున 288 వికెట్లు తీసిన ఉమేష్.. ఒకప్పుడు అత్యంత వేగవంతమైన బౌలర్‌గా కొనసాగాడు. 38 ఏళ్ల ఉమేష్ యాదవ్.. రీఎంట్రీ ఇవ్వడం కష్టమే.  

5 /5

టీమిండియాకు ప్రధాన స్పిన్నర్‌గా అదరగొట్టిన యుజ్వేంద్ర చాహల్.. ప్రస్తుతం జట్టుకు దూరంగా ఉన్నాడు. 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో చాహల్ సభ్యుడు. ఐపీఎల్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తే.. చాహల్ రీఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. లేదంటే టీమిండియా దారులు దాదాపు క్లోజ్ అయినట్లే..

team India cricket news Ishant Sharma Ajinkya Rahane Umesh Yadav Manish Pandey Yuzvendra Chahal

