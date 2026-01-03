English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Top 5 Investment Schemes: మీ కష్టార్జితాన్ని ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే..మీరు లక్షాధికారులు కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు..!!

Top 5 Investment Schemes: మీ కష్టార్జితాన్ని ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే..మీరు లక్షాధికారులు కాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు..!!

Investment Schemes: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకే పరిమితమై ఉంటే మీ సంపద నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో.. బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీలపై వచ్చే వడ్డీ అసలైన లాభాన్ని అందించలేకపోతోంది. అందుకే ఇప్పుడు తెలివైన పెట్టుబడిదారులు సంప్రదాయ మార్గాల నుంచి బయటకు వచ్చి, భద్రతతో పాటు మెరుగైన రాబడి ఇచ్చే ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడి పథకాల వైపు దృష్టి పెడుతున్నారు. సరైన చోట పెట్టుబడి పెట్టగలిగితే.. స్థిరమైన ఆదాయం మాత్రమే కాదు.. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా జీవించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
1 /5

 ట్రెజరీ బిల్లులు: తక్కువ కాలానికి డబ్బును సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ట్రెజరీ బిల్లులు మంచి ఎంపికగా నిలుస్తాయి. ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతుతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసే పెట్టుబడి సాధనాలు. 91, 182, 364 రోజుల గడువుతో లభించే ఈ బిల్లులు వడ్డీ చెల్లింపుల రూపంలో కాకుండా, తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి పరిపక్వతకు పూర్తి మొత్తాన్ని పొందే విధానంలో పనిచేస్తాయి. రిస్క్ దాదాపు లేకపోవడంతో, షార్ట్‌టర్మ్ పెట్టుబడులకు ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

2 /5

RBI ఫ్లోటింగ్ రేట్ సేవింగ్స్ బాండ్లు: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను కోరుకునే వారికి RBI ఫ్లోటింగ్ రేట్ సేవింగ్స్ బాండ్లు బలమైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. ఈ బాండ్ల కాలపరిమితి ఏడు సంవత్సరాలు. వీటిలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, వడ్డీ రేటు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతుంది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు, ఈ బాండ్లపై వచ్చే రాబడి కూడా స్వయంచాలకంగా పెరుగుతుంది. దీంతో దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభంతో పాటు భద్రత కూడా లభిస్తుంది.  

3 /5

కార్పొరేట్ బాండ్లు: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకంటే ఎక్కువ వడ్డీ ఆశించే పెట్టుబడిదారులు కార్పొరేట్ బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మంచి క్రెడిట్ రేటింగ్ ఉన్న సంస్థలు జారీ చేసే ఈ బాండ్లు 9 నుంచి 11 శాతం వరకు రాబడిని అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ఇవి కొంత రిస్క్ కలిగిన పెట్టుబడులు కావడంతో, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి, క్రెడిట్ రేటింగ్‌ను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.  

4 /5

కార్పొరేట్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు: కార్పొరేట్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు కూడా మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి. ప్రముఖ ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. అయితే, ఇవి ప్రభుత్వ బీమా పరిధిలోకి రావు కాబట్టి, నమ్మకమైన సంస్థలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవడం అవసరం.

5 /5

ప్రభుత్వ బాండ్లు: భద్రతను అత్యంత ప్రాధాన్యంగా భావించే వారికి ప్రభుత్వ బాండ్లు ఎప్పటికీ విశ్వసనీయ ఎంపికగానే ఉంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీతో లభించే ఈ బాండ్లు తక్కువ రిస్క్‌తో స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా బలంగా నిలబడాలంటే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై మాత్రమే ఆధారపడటం సరిపోదు. మీ లక్ష్యాలు, పెట్టుబడి కాలపరిమితి, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సరైన పథకాలను ఎంపిక చేసుకుంటే, మీ సంపద మరింత వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

investments Fixed Deposit Alternatives financial planning Wealth management Treasury Bills RBI Bonds Corporate Bonds Safe Investments high returns PERSONAL FINANCE

Next Gallery

Business Ideas: మహిళలూ..రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అందిస్తున్న లోన్‎ తీసుకుని ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం పక్కా..!!