Top 5 Investment Schemes: మీ భార్య మీద ఇలా ఈ 5 స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు.. మంచి బెనిఫిట్స్ తోపాటు ఈజీగా లక్షలు సంపాదించవచ్చు..!!

Top 5 Investment Schemes : డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మార్కెట్లు బాగలేవు. వడ్డీలకు ఇచ్చిన తిరిగి వస్తాయన్న గ్యారెంటీ కూడా లేదు. అయితే మీ భార్య పేరు మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండటంతోపాటు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు. మహిళలు ఇప్పుడు కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అందుకే వారి పేరుమీద ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో భద్రతతోపాటు ఆర్థిక స్వాతంత్రం, స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీ భార్య పేరు మీద పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ఈ 5 స్కీములు బెస్ట్ అని చెప్పాలి. మంచి బెనిఫిట్స్ తోపాటు ఈజీగా లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): PPF ఎల్లప్పుడూ విశ్వసనీయమైన ప్రభుత్వ మద్దతు కలిగిన దీర్ఘకాలిక సేవింగ్ ప్లాన్గా నిలిచింది. 15 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్, సంవత్సరానికి రూ. 500 నుండి రూ. 1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడులు చేసే అవకాశం, 7.1శాతం సమ్మేళన వడ్డీ వంటి ప్రయోజనాలు దీన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి. ముఖ్యంగా సెక్షన్ 80C కింద లభించే పన్ను మినహాయింపు దీర్ఘకాలిక భద్రత కోరుకునే మహిళలకు ఇది ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు: అధిక రాబడులు ఆశించే.. కొంత రిస్క్ తీసుకునే మహిళలకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు సరైనది. నిపుణులు నిర్వహించే ఈ ఫండ్లు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఎక్కువకాలం పాటు పెట్టుబడి పెడితే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఫండ్ హిస్టరీ, NAV పనితీరు, రిస్క్ ప్రొఫైల్ వంటి అంశాలను పరిశీలించడం మంచిది.
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS): పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం అందించే పథకం కావాలంటే NPS మంచి ఎంపిక. ఇది పన్ను ప్రయోజనాలతో పాటు మార్కెట్కు అనుగుణంగా పెరుగుదలని ఇస్తుంది. సెక్షన్ 80CCD కింద అదనపు పన్ను మినహాయింపు ఉండడం ప్రత్యేకత. భార్య భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని NPS ఒక సరైన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక.
సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ (SGBs): బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి SGBలు అత్యంత సురక్షిత మార్గం. భౌతిక బంగారం సమస్యలు లేకుండా ప్రభుత్వ హామీతో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. బంగారం ధర పెరిగినా, తగ్గినా దాని విలువ మార్కెట్ను అనుసరిస్తుంది. అదనంగా 2.5శాతం వార్షిక వడ్డీ, 8 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్, 5 సంవత్సరాల తర్వాత ముందస్తు రిడంప్షన్ అవకాశం వంటి ప్రయోజనాలు SGBలను మరింత లాభదాయకం చేస్తాయి.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ప్రభుత్వ బాండ్లు: రిస్క్ తక్కువగా ఉండే పెట్టుబడులను ఎంపిక చేసుకునే మహిళలకు FDలు, గవర్నమెంట్ బాండ్లు ఆదర్శవంతమైనవి. FDలు 7శాతం లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తాయి. ప్రభుత్వ బాండ్లు మూలధన రక్షణతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో పన్ను లాభాలను ఇస్తాయి. భద్రత కోరుకునే వారి కోసం ఇవి చాలా అనుకూలమైన ఎంపికలుగా ఉన్నాయి.