Top 5 Mutual Funds For SIP: చిన్న మొత్తం.. పెద్ద లాభం.. రూ. 10వేలను రూ. 43 లక్షలుగా మార్చే టాప్ 5 స్కీమ్స్ ఇవే..!!

Top 5 Mutual Funds For SIP: ఈక్విటీ విభాగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక స్థిరమైన, నమ్మదగిన మార్గంగా ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంలో కొన్ని ఫండ్స్ సాధారణ రాబడులకు మించి అద్భుతమైన లాభాలు అందించాయి. సాధారణంగా ఈక్విటీ ఫండ్స్ నుంచి సంవత్సరానికి 12శాతం నుంచి 15శాతం వరకు రాబడి వస్తుందని భావిస్తారు. అయితే గత దశాబ్దంలో కొన్ని ఫండ్స్ ఈ అంచనాలను అధిగమించి, సిప్ (SIP) పెట్టుబడిదారులకు 25శాతం చొప్పున వార్షిక రాబడులు అందించాయి. నెలకు రూ.10 వేలుగా పెట్టుబడి పెడితే ఇవి రూ.43 లక్షల వరకు సంపదను సృష్టించాయి. ఇప్పుడు అలాంటి టాప్ 5 ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Quant Small Cap Fund) గత 10 సంవత్సరాల్లో 24.6శాతం వార్షిక రాబడితో దూసుకుపోయింది. నెలకు రూ.10 వేల సిప్ చేస్తే ఇప్పటికి సుమారు రూ.43 లక్షలు లభిస్తాయి.
నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Nippon India Small Cap Fund) ఇది ఏడాదికి 22.6శాతం మేర రాబడి ఇచ్చి, రూ.10 వేల సిప్ ద్వారా సుమారు రూ.39.41 లక్షలు అందించింది.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ (Motilal Oswal Midcap Fund) ఉంది. గత దశాబ్దంలో 21.8శాతం రాబడి అందించిన ఈ ఫండ్, నెల నెలా రూ.10 వేల పెట్టుబడితో సుమారు రూ.37.94 లక్షలు సమకూర్చింది.
ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్క్యాప్ ఫండ్ (Invesco India Mid Cap Fund) ఉంది. 21.2శాతం వార్షిక రాబడి ఇచ్చిన ఈ ఫండ్లో రూ.10 వేల సిప్ చేస్తే ప్రస్తుతం దాని విలువ రూ.36.73 లక్షలు అవుతుంది.
ఎడెల్వేయిస్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ కూడా గత 10 సంవత్సరాల్లో 21.2శాతం రాబడితో స్థిరత చూపింది. ఇందులో సిప్ ద్వారా నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే ఇప్పుడు దాని విలువ సుమారు రూ.36.73 లక్షలు అవుతుంది.
ఈ విధంగా గత దశాబ్దంలో ఈ ఐదు ఈక్విటీ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు అంచనాలకు మించి లాభాలను అందించి, దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టిలో తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.