Blood Pressure Supplements: రక్తపోటు నియంత్రించేందుకు.. ఎంతో ఉపయోగకరమైన సహజ సప్లిమెంట్స్ ఇవే..

BP Control : మన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే రక్తపోటును సహజ రీతిలో నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. అధిక రక్తపోటు (హైపర్‌టెన్షన్)..ఎక్కువగా ఏ లక్షణాలు లేకుండానే శరీరంలో నష్టం చేస్తుంది. ఇది కాలక్రమంలో గుండె.. కిడ్నీలకు హానికరంగా కూడా మారుతుంది. అయితే వీటిని నియంత్రించడానికి కొన్ని సహజమైన సత్యం తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బిపి మందులతో మందులతో పాటు ఈ సహజ పదార్థాలు కూడా ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
బీట్‌రూట్‌లో ఉన్న నైట్రేట్లు రక్తనాళాలను సడలించి రక్తప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. రోజుకు సుమారు 350–400 మి.గ్రా నైట్రేట్ తీసుకుంటే రక్తపోటు.. తగ్గుతుంది. బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గంగా భావిస్తున్నారు.

రోజుకు 300–400 మి.గ్రా మాగ్నీషియం తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుంది. ఇది కండరాలు, నాడులు.. గుండె పనితీరును సరిగా ఉంచుతుంది. ఆకుకూరలు..విత్తనాలు.. నట్స్ ఇవన్నీ కూడా పుష్కలంగా మెగ్నీషియం అందిస్తాయి.  

ఇది శరీరంలోని కణాలకు శక్తినిచ్చే యాంటీ ఆక్సిడెంట్. దీన్ని 100–300 మి.గ్రా మోతాదులో తీసుకుంటే.. రక్తపోటు తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

సామన్, మాక్రెల్ వంటి చేపల్లో ఇవి విరివిగా ఉంటాయి. రోజుకు 2–3 గ్రాముల మోతాదులో తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.. రక్తపోటును కొద్దిగా తగ్గిస్తుంది.

రోజుకు రెండు సార్లు ఒక కప్పు హిబిస్కస్ టీ తాగడం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయం చేస్తుంది. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండిన హర్బల్ డ్రింక్.

