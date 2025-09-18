Omega 3 fatty Acids: ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసీడ్స్ ఉండే ఆహారాలు గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. దాని పనితీరుకు కూడా సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో నొప్పి సమస్యలు తగ్గించే గుణం ఉంటుంది. అయితే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే కేవలం సాల్మన్ చేప మాత్రమే అనుకుంటారు. ఇది కాకుండా మరో నాలుగు ఆహారాల్లో కూడా ఈ ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది.
ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలు ప్రధానంగా సాల్మన్, మాకరోల్, సర్డైన్, ట్రౌట్ చేపలో మాత్రమే కాకుండా మరో నాలుగు రకాల ఆహారాల్లో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని రెగ్యులర్గా మన డైట్ లో చేర్చుకుంటే మీ గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వాల్ నట్స్.. వాల్ నట్స్ రెగ్యులర్ గా డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచిది. ఇందులోని ALA ఏ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. దీన్ని స్నాక్స్ లేదా ఉదయం నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల పుష్కల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
అవిసె గింజలు.. అవిసె గింజల్లో కూడా ALA పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది స్మూథీ, ఓట్మిల్లో వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. అవిస గింజల్లో ఒమేగా 3 పుష్కలంగా కలుగుతుంది. మన శరీరంలో ఒమేగా 3 స్థాయిలను పెంచుతుంది
రాజ్మా.. రాజ్మాలో కూడా ఒమేగా 3s ఉంటుంది. ఇందులో ALA కూడా మంచి మోతాదులో ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 మాత్రమే ప్రోటీన్, ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఎన్నో పోషక విలువలు ఉండే ఈ రాజ్మా డైట్లో చేర్చుకోవాలి.
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)