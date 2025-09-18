English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Omega 3: ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ సాల్మాన్‌లోనే కాదు.. ఈ 4 ఫుడ్స్‌లో కూడా పుష్కలం..

Omega 3 fatty Acids: ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసీడ్స్ ఉండే ఆహారాలు గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. దాని పనితీరుకు కూడా సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో నొప్పి సమస్యలు తగ్గించే గుణం ఉంటుంది. అయితే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే కేవలం సాల్మన్ చేప మాత్రమే అనుకుంటారు. ఇది కాకుండా మరో నాలుగు ఆహారాల్లో కూడా ఈ ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది.
 
1 /5

ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలు ప్రధానంగా సాల్మన్, మాకరోల్, సర్డైన్‌, ట్రౌట్‌ చేపలో మాత్రమే కాకుండా మరో నాలుగు రకాల ఆహారాల్లో కూడా ఒమేగా 3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని రెగ్యులర్గా మన డైట్ లో చేర్చుకుంటే మీ గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.   

2 /5

 వాల్ నట్స్..  వాల్ నట్స్ రెగ్యులర్ గా డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచిది. ఇందులోని ALA ఏ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. దీన్ని స్నాక్స్ లేదా ఉదయం నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల పుష్కల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

3 /5

అవిసె గింజలు..  అవిసె గింజల్లో కూడా ALA పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది స్మూథీ, ఓట్మిల్‌లో వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. అవిస గింజల్లో ఒమేగా 3 పుష్కలంగా కలుగుతుంది. మన శరీరంలో ఒమేగా 3 స్థాయిలను పెంచుతుంది

4 /5

 రాజ్మా..  రాజ్మాలో కూడా ఒమేగా 3s ఉంటుంది. ఇందులో ALA కూడా మంచి మోతాదులో ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 మాత్రమే ప్రోటీన్, ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఎన్నో పోషక విలువలు ఉండే ఈ రాజ్మా డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి.

5 /5

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

omega 3 foods Omega 3 fatty acids omega 3 rich foods Omega 3 for heart health omega 3 for brain

