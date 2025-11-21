English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rohit Sharma: మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ..? ఫుల్‌ ఖుషీలో ఫ్యాన్స్..!

Team India New Captain: దక్షిణాఫ్రికాతో ప్రారంభమయ్యే కీలకమైన రెండో టెస్టుకు టీమిండియాకు బిగ్‌షాక్ తగిలిన విషయం తెలిసిందే. కెప్టెన్‌ శుభ్‌మన్ గిల్ మెడ నొప్పి కారణంతో రెండో టెస్ట్‌కు దూరమయ్యాడు. దీంతో సఫారీతో వన్డే సిరీస్‌లో కూడా గిల్ ఆడటం అనుమానంగా మారింది. ఇప్పటికే వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరంగా ఉండగా.. ఇప్పుడు కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ కూడా దూరమైతే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు ఎవరికి అప్పగిస్తారని అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
 
నవంబర్ 30 నుంచి భారత్-దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఆసీస్‌లో టూర్‌లో అదరగొట్టిన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సొంతగడ్డపై చాలా కాలం తరువాత బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కెప్టెన్ గిల్, వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఇద్దరు సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్‌కు దూరమైతే కెప్టెన్‌గా ఎవరు ఉండేందుకు ఛాన్స్ ఉందో ఇక్కడ చూద్దాం..   

మాజీ కెప్టెన్‌ రోహిత్ శర్మ మరోసారి కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌కు హిట్‌మ్యాన్‌కు మరోసారి కెప్టెన్సీ ఇస్తే బాగుంటుందని సీనియర్లు కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే జరిగితే ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ ఖుషీ అవుతారు.  

రోహిత్ శర్మను కాదనుకుంటే కేఎల్ రాహుల్ మరో బెస్ట్ ఆప్షన్. వన్డేల్లో కేఎల్ రాహుల్ కీలకమైన బ్యాటర్‌గా ఉండడంతోపాటు గతంలోనూ టీమిండియాకు నాయకత్వం వహించిన అనుభవం ఉంది. ఒత్తిడిలో కూడా కూల్‌గా రాహుల్ ప్రశాంతంగా తన పని తాను చేసుకుని పోతాడు. కెప్టెన్‌గా ఇప్పటికే ఐపీఎల్‌లో నిరూపించుకున్నాడు.    

రిషబ్ పంత్ మళ్లీ వన్డేల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. టెస్టుల్లో గిల్ గైర్హాజరీతో కెప్టెన్‌గా పంత్ వ్యవహరిస్తున్నాడు. వన్డేల్లోనూ పంత్‌నే కెప్టెన్‌గా ఎంపికం చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.   

గాయం నుంచి కోలుకున్న హార్ధిక్ పాండ్యా.. వన్డేల్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుక ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఆసీస్‌తో సిరీస్‌కు దూరమైన పాండ్యా.. సఫారీతో సిరీస్‌లో బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌లో రాణించగల సత్తా ఉన్న పాండ్యా కెప్టెన్‌గా ఎంచుకునేందుకు మరో ఆప్షన్.   

అక్షర్ పటేల్ కూడా కెప్టెన్సీ రేసులో ఉన్నాడు. టీమ్‌లో సీనియర్‌ ప్లేయర్‌గా ఉన్న అక్షర్.. ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. గిల్‌కు ముందు టీ20 టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్‌గా కూడా ఎంపికయ్యాడు.   

