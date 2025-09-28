Post Office Schemes: బెస్ట్ 5 పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్.. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే బ్యాంకుల కంటే అధిక రాబడి.. ఎందులో ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే?

Post Office Schemes: ప్రస్తుతం బ్యాంకులు డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే వారందరికీ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్ మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఇందులో పెట్టుబడి భద్రతతో పాటు అధిక వడ్డీరేట్లు కూడా ఇస్తుంది. గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ టాప్ 5 పోస్టా ఫీస్ స్కీమ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP): 1988లో ప్రారంభమైన ఈ సర్టిఫికెట్ పథకం ద్వారా మీ పెట్టుబడి దాదాపు 9 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది వ్యక్తిగతంగా లేదా మైనర్ తరపున కొనుగోలు చేయవచ్చు. 7.5శాతం వార్షిక వడ్డీ, పెట్టుబడి మొత్తం 115 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ఖాతాలు పోస్టాఫీసులు, అధికృత బ్యాంకులలో తెరవవచ్చు. KVP ను ఒక పోస్టాఫీసు నుండి మరొక పోస్టాఫీసుకు బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా (SSY): బాలికల భవిష్యత్తుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పథకం ఇది. వార్షికంగా 8.2శాతం చక్రవడ్డీతో అందిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు కనీసం రూ. 250 తో ఖాతా ప్రారంభించి, గరిష్టంగా రూ. 15 లక్షల వార్షిక పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది విద్య, పెళ్లి వంటి పెద్ద ఖర్చుల కోసం ఉపయోగపడుతుంది.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం ఇది. వార్షిక 7.1శాతం వడ్డీ అందిస్తుంది. 15 సంవత్సరాలపాటు సేవింగ్స్ చేయాలి. గరిష్టం రూ. 1.5 లక్షల పెట్టుబడి 80C కింద ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉంటుంది. కనీసం రూ. 500 పెట్టుబడి లేకపోతే ఖాతా క్లోజ్ అవుతుంది. జరిమానా చెల్లించి తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. PPF ఖాతా ద్వారా రుణ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
నేషనల్ సేవింగ్స్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (NSRD): చిన్న పెట్టుబడిదారుల కోసం, భవిష్యత్తు అవసరాలకు నెలకు రూ. 100తో ప్రారంభ పెట్టుబడితో ఈ స్కీములో చేరవచ్చు. వార్షిక 6.7శాతం హామీ రాబడి, ఒక్కో వయోజనుడు లేదా ఇద్దరు సంయుక్తంగా ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు.
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC): పోస్ట్ ఆఫీసులు ద్వారా అందుబాటులో, 5 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధి ఉంటుంది. 80C కింద పన్ను మినహాయింపు కూడా ఉంటుంది. చిన్న పొదుపు కలిగినవారికి సురక్షిత, స్థిర-ఆదాయ పెట్టుబడి ఎంపిక ఉంటుంది.
ఈ పథకాలు సాధారణ ప్రజలకు సురక్షిత, హామీ రాబడి కలిగిన, స్థిర ఆదాయ పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తాయి. చిన్న, మధ్యతరగతి పొదుపుదారులు, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం నిధులను సమృద్ధిగా నిర్మించుకోవడానికి ఇవి ఉత్తమ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.