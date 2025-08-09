Samantha: సమంత కెరియర్లో 5 బెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీస్ ఏమిటంటే..?

Samantha romantic movies
సమంత తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ లోకి వచ్చి 15 సంవత్సరాలు పైనే కావస్తోంది. ఇక సమంత నటించిన సినిమాల్లో ఎక్కువ లవ్ స్టోరీలు ఉండటం విశేషం. ముఖ్యంగా ఈ లవ్ స్టోరీల ద్వారానే ఎక్కువ విజయాలు అందుకుంది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో సమంత కెరీర్లో తప్పకుండా చూడాల్సిన 5 బెస్ట్ రొమాంటిక్ సినిమాలు ఏవంటే..
సమంత అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు ఏం మాయ చేసావే. మొదటి సినిమాతోనే నిజంగా మాయ చేసింది ఈ హీరోయిన్. ఈ సినిమాలో నాగచైతన్య,సమంత కెమిస్ట్రీ.. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వం.. హైలెట్గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం పాటలు కూడా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచాయి.
నాగచైతన్య హీరోగా.. సమంత హీరోయిన్గా వచ్చిన మరో చిత్రం మజిలీ. ఈ చిత్రంలో కూడా వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ హైలెట్గా నిలిచింది. శివ నిర్వాణ.. దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
ఏం మాయ చేసావే సినిమా తర్వాత మరోసారి గౌతం వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో.. సమంత నటించిన సినిమా.. ఎటో వెళ్లిపోయింది మనసు. ఇప్పటికీ కూడాహహ ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమా ప్రేమ కథలో.. క్లాసిక్ గా నిలుస్తుంది . నాని హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రం కి ఇళయరాజా అందించిన పాటలు ప్రాణం పోశాయి.
తమిళంలో 96 గా విడుదల బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన సినిమాని తెలుగులో జాను అనే పేరుతో రీమేక్ చేశారు. శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో సమంత హీరోయిన్గా చేసింది. ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ చెయ్యకపోయినా.. ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో మాత్రం మాజిక్ క్రియేట్ చేసింది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో నితిన్ హీరోగా వచ్చిన సినిమా ఆ ఆ.. ఈ సినిమాలో సమంత అనసూయ క్యారెక్టర్ అప్పట్లో ఆమె అభిమానులు అనే కాకుండా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులను కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.