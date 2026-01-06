Sankranthi Muggulu: సంక్రాంతి 2026 సింపుల్ ముగ్గులు.. చూడగానే వావ్ అంటారు!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranthi Muggulu Sankranthi Muggulu: చాలా రోజుల నుంచి కొంతమంది మహిళలు సంక్రాంతి కొత్త ముగ్గుల డిజైన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.. అలాంటి వారి కోసం ఇది శుభవార్త. 2026 సంవత్సరం సంక్రాంతి కొత్త ముగ్గుల డిజైన్స్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Sankranthi Muggulu Sankranthi Muggulu Pics 2026: చాలామంది ఇంటి వాకిట్లో సింపుల్ ముగ్గులను వేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. పండగపూట కూడా చాలామంది పెద్దపెద్ద ముగ్గులు వేయకుండా.. ఎక్కువగా పూలతో కూడిన సింపుల్ ముగ్గులను వేస్తూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా ఇలాంటి ముగ్గులను మీ ఇంటి వాకిట్లో ఈ సంక్రాంతి పూట వెయ్యాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం జీ తెలుగు న్యూస్ అద్భుతమైన ముగ్గుల డిజైన్స్ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక్కడ అందించిన ముగ్గుల డిజైన్స్ తో మీ వాకిలిని ముగ్గులతో పరిచేయండి. 
 
1 /6

మీరు కూడా సింపుల్ ముగ్గులను వేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారా..? అయితే ఈ సంక్రాంతి సింపుల్ ముగ్గులు మీకోసమే.. వీటిని చిన్న వాకిట్లో కూడా ఎంతో సులభంగా వేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పూల ముగ్గులను ఎంతో సులభంగా గీయవచ్చు. అయితే ఈ సంక్రాంతి వేల ఎంతో సులభంగా గీయగలిగే ముగ్గుల డిజైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం..

2 /6

మీకు ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ముగ్గు తామరపూల ముగ్గు.. ఇది చూడడానికి ఎంతో సింపుల్ గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో మీరు కేవలం ఆరు తామరపూలను మాత్రమే చూడొచ్చు. ఈ ముగ్గురు గీయాలి అనుకుంటే ముందుగా మధ్యలో చుక్క పెట్టి తామరపూలను గీయాల్సి ఉంటుంది.   

3 /6

ఇక ఈ కింద కనిపిస్తున్న ముగ్గు కూడా పూలతో కూడిందే.. మధ్యలో ఒక పువ్వు వచ్చి.. దాని చుట్టూ తీగలు.. వాటికి పూలు ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే మధ్య మధ్యలో చుక్కలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పూల ముగ్గును కూడా ఎంతో సింపుల్గా వాకిట్లో వేయొచ్చు..  

4 /6

ఈ ఫోటోలో మీకు అత్యద్భుతమైన చుక్కల ముగ్గు కనిపిస్తుంది. దీనిని వేయడం కాస్త కష్టతరమైన అయినప్పటికీ.. ట్రై చేయాలనుకునేవారు కాస్త ఓపికతో వేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ముగ్గురు వేయాలనుకుంటే.. అడ్డంగా ఏడు చుక్కలు.. తెలుగుగా ఏడు చుక్కలు పెట్టి.. డిజైన్ కు అనుగుణంగా చుక్కలు పెట్టి.. ముగ్గు వేయాల్సి ఉంటుంది..  

5 /6

ఇక చివరి ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ముగ్గు చిన్న చిన్న పూలతో కూడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ డిజైన్ ఒక పెద్ద ముగ్గుకు సబ్ డిజైన్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఒక ముగ్గు వేసిన తర్వాత దాని పక్కనే ఇంకో ముగ్గు వేస్తూ ఉంటారు.. దానికి ఈ ముగ్గు మంచి ఛాన్స్..  

6 /6

ఈ క్రింది ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ముగ్గు కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉంది. వాకిట్లో ముగ్గు గీయడం కూడా చాలా సులభమే.. ఈ ముగ్గులో ప్రధానంగా ఒక పువ్వు దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న చుక్కలు కనిపిస్తాయి. ఇలా వచ్చేటట్టు గీసుకుంటేనే.. వాకిలి అందంగా కనిపిస్తుంది.  

