Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?

Top 5 Silver Reserves: 2025లో బంగారంవ-వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అయితే వెండి మాత్రం అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను అందించింది. వెండి ధర రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతూ పాత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొట్టింది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్‌లో ఒక కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ. 2,44,000కు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో వెండి ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలు ఏవో, అందులో భారత్ స్థానం ఏంటో తెలుసుకుందాం.

పెరూ: ప్రపంచంలో వెండి నిల్వల విషయంలో ముందంజలో ఉన్న దేశం పెరూ. ఈ దేశంలో సుమారు 1,40,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండి నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. పెరూ లోని హువారీ ప్రాంతంలో ఉన్న అంటామినా గని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రముఖమైన వెండి గనిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ ఒక్క గని వల్లే అంతర్జాతీయ వెండి మార్కెట్‌పై పెరూ బలమైన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. అందుకే పెరూను చాలామంది వెండి రాజ్యం గా పిలుస్తారు.

  రష్యా: ఈ దేశంలో దాదాపు 92,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండి నిల్వలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సైబీరియా, యురల్స్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న గనుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వెండి ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. రాజకీయ, ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, రష్యా ప్రపంచ వెండి సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ఖనిజ సంపద రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా బలాన్నిస్తోంది.  

  చైనా: చైనాలో సుమారు 70,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండి ఉత్పత్తి జరుగుతున్నట్లు అంచనా. హెనాన్ ప్రావిన్స్‌లోని యింగ్ గని చైనాలో వెండి ఉత్పత్తికి ప్రధాన ఆధారం. గత కొన్నేళ్లుగా అరుదైన లోహాలు, బంగారం, వెండి, జింక్ వంటి ఖనిజాల ఉత్పత్తిలో చైనా దూకుడుగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ వ్యూహమే చైనా ఆర్థిక బలాన్ని మరింత పెంచింది.  

  పోలాండ్: ఈ దేశం దాదాపు 61,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండిని ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని KGHM అనే సంస్థ పోలాండ్‌లో వెండి, రాగి ఉత్పత్తిలో అగ్రగామిగా ఉంది. ముఖ్యంగా గ్లోగోవ్ కాపర్ స్మెల్టర్‌లో వెండిని శుద్ధి చేయడం ద్వారా పోలాండ్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.    

  మెక్సికో: మెక్సికోలో దాదాపు 37,000 మెట్రిక్ టన్నుల వెండి నిల్వలు ఉన్నాయి. జకాటెకాస్ ప్రాంతంలో ఉన్న న్యూమాంట్ వై పెనాస్క్విటో గని మెక్సికోలో రెండవ అతిపెద్ద వెండి గనిగా, ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద గనిగా గుర్తింపు పొందింది. వెండి ఉత్పత్తిలో మెక్సికో ప్రపంచానికి కీలక సరఫరాదారుగా ఉంది.  

  భారత్: వెండి ఉత్పత్తిలో టాప్-5 దేశాల జాబితాలో లేదు. దేశంలో వెండి నిల్వలు పరిమితంగా ఉండటంతో, భారత్ ప్రధానంగా వెండి వినియోగదారుగా నిలుస్తోంది. భారీగా వెండిని దిగుమతి చేసుకునే భారత్, శుద్ధి చేసిన వెండిని కొంత మేర ఎగుమతి కూడా చేస్తుంది. ఉత్పత్తిలో పెద్దగా స్థానం లేకపోయినా, ప్రపంచ వెండి మార్కెట్‌లో డిమాండ్ పరంగా భారతదేశం ఒక కీలక పాత్రను పోషిస్తోంది.  

