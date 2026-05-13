/Top 5 Power Saving ACs: కరెంట్ బిల్లు సగానికి తగ్గించే.. తక్కువ డబ్బులకు వచ్చే ఏసీలు ఇవే!

Top 5 Power Saving ACs:తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు రోజురోజుకూ తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే మండే ఎండలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఇళ్లలో ఏసీలు ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. అయితే ఏసీ ఎక్కువసేపు వాడితే కరెంట్ బిల్లు భారీగా వస్తుందనే భయం కూడా ప్రజల్లో ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు తక్కువ విద్యుత్తుతో ఎక్కువ కూలింగ్ ఇచ్చే 5 స్టార్ ఏసీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. మార్కెట్లో ప్రస్తుతం మంచి ఫీచర్లు, తక్కువ పవర్ వినియోగంతో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ ఏసీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Panasonic 1.5 Ton 5 Star Inverter Smart AC
ఈ పానాసోనిక్ ఏసీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యుత్తమ ISEER రేటింగ్ కలిగిన ఏసీలలో ఒకటి. ఇందులో ఉన్న True AI టెక్నాలజీ గదిలో ఉష్ణోగ్రత, తేమ స్థాయిని గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా కూలింగ్ను మార్చుతుంది. దీంతో అవసరానికి తగ్గట్టే పవర్ వినియోగం జరుగుతుంది. ఈ ఏసీని స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలతో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వేగంగా గదిని చల్లబరచడంలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter AC
డైకిన్ ఏసీలు తమ Coanda Airflow టెక్నాలజీ వల్ల చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల చల్లటి గాలి నేరుగా మనపై పడకుండా గది మొత్తం సమానంగా వ్యాపిస్తుంది. Dew Clean ఫీచర్ వల్ల ఏసీ లోపలి భాగం ఆటోమేటిక్గా శుభ్రం అవుతుంది. 52 డిగ్రీల వరకు ఉన్న ఎండలో కూడా ఈ ఏసీ మంచి కూలింగ్ ఇస్తుంది. తక్కువ పవర్ వినియోగంతో ఎక్కువ పనితీరు అందించడం దీని ప్రత్యేకత.
LG 1.5 Ton 5 Star Dual Inverter AC
ఎల్జీ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ తక్కువ శబ్దంతో పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 6-in-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్ ద్వారా అవసరానికి తగ్గట్టు పవర్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. గదిలో తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు పవర్ వినియోగాన్ని తగ్గించి కరెంట్ బిల్లును ఆదా చేయవచ్చు. వేగంగా గదిని చల్లబరచడంలో కూడా ఈ ఏసీ మంచి పనితీరు చూపిస్తుంది.
Lloyd Stellar Art 1.5 Ton 5 Star AC
లుక్స్తో పాటు మంచి ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి ఈ లాయిడ్ ఏసీ మంచి ఎంపిక. ఇందులో Long Air Throw ఫీచర్ ఉండటం వల్ల గాలి దూరం వరకు వెళ్తుంది. అలాగే గదిలో గాలి నాణ్యత ఎలా ఉందో తెలిపే CO2 అలర్ట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఏడాదికి చాలా తక్కువ విద్యుత్తు మాత్రమే వినియోగిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
Voltas 1.5 Ton 5 Star Vector Elite
బడ్జెట్ ధరలో మంచి ఏసీ కొనాలనుకునేవారికి వోల్టాస్ వెక్టర్ ఎలైట్ మంచి ఆప్షన్. ఇందులో 4-in-1 అడ్జస్టబుల్ మోడ్ ఉంది. అలాగే యాంటీ డస్ట్ ఫిల్టర్, యాంటీ మైక్రోబియల్ కోటింగ్ ఉండటం వల్ల గాలి పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్గా మారింది.