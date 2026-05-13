Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Top 5 Power Saving ACs: కరెంట్ బిల్లు సగానికి తగ్గించే.. తక్కువ డబ్బులకు వచ్చే ఏసీలు ఇవే!

Top 5 Power Saving ACs: కరెంట్ బిల్లు సగానికి తగ్గించే.. తక్కువ డబ్బులకు వచ్చే ఏసీలు ఇవే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 09:57 PM IST|Updated: May 13, 2026, 09:57 PM IST

Top 5 Power Saving ACs:తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు రోజురోజుకూ తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. ఉదయం నుంచే మండే ఎండలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఇళ్లలో ఏసీలు ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. అయితే ఏసీ ఎక్కువసేపు వాడితే కరెంట్ బిల్లు భారీగా వస్తుందనే భయం కూడా ప్రజల్లో ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు తక్కువ విద్యుత్తుతో ఎక్కువ కూలింగ్ ఇచ్చే 5 స్టార్ ఏసీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. మార్కెట్లో ప్రస్తుతం మంచి ఫీచర్లు, తక్కువ పవర్ వినియోగంతో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ ఏసీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Voltas Vector Elite AC1/5

Panasonic 1.5 Ton 5 Star Inverter Smart AC

ఈ పానాసోనిక్ ఏసీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యుత్తమ ISEER రేటింగ్ కలిగిన ఏసీలలో ఒకటి. ఇందులో ఉన్న True AI టెక్నాలజీ గదిలో ఉష్ణోగ్రత, తేమ స్థాయిని గుర్తించి ఆటోమేటిక్‌గా కూలింగ్‌ను మార్చుతుంది. దీంతో అవసరానికి తగ్గట్టే పవర్ వినియోగం జరుగుతుంది. ఈ ఏసీని స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలతో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వేగంగా గదిని చల్లబరచడంలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

Lloyd Stellar Art AC2/5

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter AC

డైకిన్ ఏసీలు తమ Coanda Airflow టెక్నాలజీ వల్ల చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల చల్లటి గాలి నేరుగా మనపై పడకుండా గది మొత్తం సమానంగా వ్యాపిస్తుంది. Dew Clean ఫీచర్ వల్ల ఏసీ లోపలి భాగం ఆటోమేటిక్‌గా శుభ్రం అవుతుంది. 52 డిగ్రీల వరకు ఉన్న ఎండలో కూడా ఈ ఏసీ మంచి కూలింగ్ ఇస్తుంది. తక్కువ పవర్ వినియోగంతో ఎక్కువ పనితీరు అందించడం దీని ప్రత్యేకత.  

LG dual inverter AC3/5

 LG 1.5 Ton 5 Star Dual Inverter AC

ఎల్జీ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ తక్కువ శబ్దంతో పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 6-in-1 కన్వర్టిబుల్ మోడ్ ద్వారా అవసరానికి తగ్గట్టు పవర్‌ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. గదిలో తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు పవర్ వినియోగాన్ని తగ్గించి కరెంట్ బిల్లును ఆదా చేయవచ్చు. వేగంగా గదిని చల్లబరచడంలో కూడా ఈ ఏసీ మంచి పనితీరు చూపిస్తుంది.

Daikin AC4/5

Lloyd Stellar Art 1.5 Ton 5 Star AC

లుక్స్‌తో పాటు మంచి ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి ఈ లాయిడ్ ఏసీ మంచి ఎంపిక. ఇందులో Long Air Throw ఫీచర్ ఉండటం వల్ల గాలి దూరం వరకు వెళ్తుంది. అలాగే గదిలో గాలి నాణ్యత ఎలా ఉందో తెలిపే CO2 అలర్ట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఏడాదికి చాలా తక్కువ విద్యుత్తు మాత్రమే వినియోగిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

Panasonic AC5/5

 Voltas 1.5 Ton 5 Star Vector Elite

బడ్జెట్ ధరలో మంచి ఏసీ కొనాలనుకునేవారికి వోల్టాస్ వెక్టర్ ఎలైట్ మంచి ఆప్షన్. ఇందులో 4-in-1 అడ్జస్టబుల్ మోడ్ ఉంది. అలాగే యాంటీ డస్ట్ ఫిల్టర్, యాంటీ మైక్రోబియల్ కోటింగ్ ఉండటం వల్ల గాలి పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్‌గా మారింది.

Tags:
5 star ACs
best air conditioners
power saving ACs
Panasonic AC
Daikin Ac
LG dual inverter AC
Lloyd Stellar Art AC
Voltas Vector Elite AC

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandrababu Convoy: ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రం.. ఆయన మార్గంలోనే చంద్రబాబు కాన్వాయ్‌

Chandrababu Convoy: ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రం.. ఆయన మార్గంలోనే చంద్రబాబు కాన్వాయ్‌

Chandrababu Convoy1 hr ago
2

Tirumala Srivani Tickets: అవన్ని పుకార్లు.. తిరుమల శ్రీవాణి టికెట్ల వివాదంపై టీటీడీ

tirumala1 hr ago
3

Pm Modi convoy Video: రెండు వాహనాలతో నరేంద్ర మోదీ కాన్వాయ్.. ప్రధాని పొదుపు మంత్రం

pm Modi2 hrs ago
4

Telangana BJP: ప్రధాని మోదీ టూర్ ఎఫెక్ట్.. బీజేపీ నేతల్లో అసంతృప్తి..!

Telangana BJP3 hrs ago
5

Hyderabad: పెళ్లి చేసుకుంటానని మహిళ కానిస్టేబుల్‌తో ఎస్సై రాసలీలలు.!. హైదరాబాద్

Hyderabad3 hrs ago