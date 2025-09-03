Cricket Players Love Story: భార్యలకు విడాకులు ఇచ్చి మళ్లీ ప్రేమలో పడిన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. ఆ స్టోరీ వింటే కన్నీళ్లే..!

Cricket Players Divorce: సెలబ్రిటీలకు ప్రేమలో పడడం.. పెళ్లి చేసుకోవడం.. భేదాభిప్రాయాలతో విడిపోవడం ఇటీవల కామన్గా మారింది. క్రికెటర్లు కూడా రీసెంట్గా తమ భార్యలతో విడాకులు తీసుకుని.. మళ్లీ ప్రేమలో పడిపోయారు. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత వేరొకరితో డేటింగ్ చేస్తున్న స్టార్ క్రికెటర్లపై ఓ లుక్కేయండి..
టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్.. ఆయేషా ముఖర్జీని 2012లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి జోరావర్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే విభేదాల కారణంగా ఈ జంట 2021లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత శిఖర్ ధావన్ అబుదాబిలో ప్రొడక్షన్ కన్సల్టెంట్ సోఫీ షైన్తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు అఫీసియల్గా వెల్లడించాడు.
టీమిండియా లెగ్ స్పిన్నర యుజ్వేంద్ర చాహల్.. 2020లో డ్యాన్సర్ తనశ్రీ వర్మను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. సాఫీగా సాగిపోతున్న ఈ జంట.. అనూహ్యంగా విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. తనశ్రీతో విడిపోయిన తరువాత చాహల్ ఆర్జే మహవాష్తో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాడు. వీరిద్దరు తమ బంధం గురించి అధికారికంగా చెప్పకపోయినా.. డేటింగ్లో ఉన్నారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా, మోడల్, నటి నటాషా స్టాంకోవిక్ల వివాహం 2019లో దుబాయ్లో ఒక పడవలో గ్రాండ్గా జరిగింది. వీరికి అగస్త్య అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. 2023లో ఈ జంట ఉదయపూర్లో భారీ వేడుకతో మరోసారి వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే 2024లో ఎవరూ ఊహించని విధంగా విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి పాండ్యా బ్రిటిష్ గాయని, టెలివిజన్ నటి జాస్మిన్ వాలియాతో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నటలు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ 2002 నుంచి 2010 వరకు తన మొదటి భార్య ఆయేషా సిద్ధిఖీతో కలిసి ఉన్నాడు. ఆ తరువాత ఆమెతో విడిపోయి.. భారత మాజీ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జాను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. దాదాపు 13 సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన వీరిద్దరు.. 2023లో విడాకులు తీసుకున్నారు. షోయబ్ మాలిక్ గతేడాది పాకిస్థాన్ నటి సనా జావేద్ను మూడో పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
భారత మాజీ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మన్ దినేష్ కార్తీక్ 2007లో నికితను వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే మరో క్రికెటర్ మురళీ విజయ్తో నికితకు అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించి దినేష్ కార్తీక్.. ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చాడు. ఆమె చేసిన మోసం నుంచి కోలుకుని.. 2015లో భారత స్క్వాష్ స్టార్ దీపికా పల్లికల్ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ జంట సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.