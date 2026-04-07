Top 5 SUVs Under 10 Lakhs: బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ SUV కావాలా? టాటా నుంచి టయోటా వరకు.. టాప్ 5 కార్లు ఇవే..!!


Top 5 SUVs Under 10 Lakhs: భారతదేశంలో ఎస్‌యూవీల క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దేశీయ మార్కెట్లో రూ. 8 లక్షల లోపు లభించే టాప్-5 కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. మహీంద్రా XUV 3XO, టాటా నెక్సాన్, కియా సోనెట్ తమ పవర్, సేఫ్టీతో ఆకట్టుకుంటుంటే, స్కోడా కైలాక్, టయోటా టైసర్ తమ బ్రాండ్ వాల్యూతో దూసుకుపోతున్నాయి. మీ బడ్జెట్ అవసరానికి తగ్గట్టుగా సరైన ఎస్‌యూవీని ఎంచుకోండి.
 స్కోడా కైలాక్  Skoda Kylaq    స్కోడా నుండి వస్తున్న అత్యంత సరసమైన మోడల్ ఇది. దీని ధరలు ₹7.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది 115 hp శక్తిని ఇచ్చే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.

 మహీంద్రా XUV 3XO  Mahindra XUV 3XO   మహీంద్రా  అత్యంత శక్తివంతమైన కార్లలో ఇదొకటి. దీని ప్రారంభ ధర ₹7.37 లక్షలు. ఇందులో 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. పెట్రోల్ వేరియంట్లలో ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

 టాటా నెక్సాన్  Tata Nexon    భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగుతున్న టాటా నెక్సాన్ ధర ₹7.32 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో పెట్రోల్, డీజిల్ మాత్రమే కాకుండా టర్బో సిఎన్‌జి (CNG) ఆప్షన్ కూడా ఉండటం విశేషం. దీని 120 హెచ్‌పి ఇంజిన్ అదిరిపోయే పవర్‌ను అందిస్తుంది.

 కియా సోనెట్  Kia Sonet  అత్యాధునిక ఫీచర్లు, బోల్డ్ లుక్ కోరుకునే వారికి కియా సోనెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ధర ₹7.30 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్, 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ , 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.

  టయోటా టైసర్  Toyota Taisor    టయోటా కంపెనీ నుండి వస్తున్న అత్యంత సరసమైన ఎస్‌యూవీ ఇది. ఇది 1.2-లీటర్ పెట్రోల్, సిఎన్‌జి ఇంజిన్లతో అందుబాటులో ఉంది. టయోటా నమ్మకం  రీసేల్ వాల్యూ కోరుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పాలి..

