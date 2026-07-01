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కొత్త కారు కొంటున్నారా..? ఈ 5 టిప్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోండి

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 01, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:42 PM IST

Car Buying Tips: కారు కొనడం చాలా మందికి ఒక డ్రీమ్. ముఖ్యంగా చిన్న, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు తమకంటూ ఒక కారు కొనుగోలు చేయాలని రూపాయి రూపాయి కూడబెడుతుంటారు. అయితే కొంతమంది కారు గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా షోరూమ్‌లోకి వెళ్లి.. బడ్జెట్‌కు మించి కారు తీసుకుని అధిక లోన్ EMI తో బయటకు వస్తారు. మరీ ఎలాంటి కారు కొనుగోలు చేయాలి..? కారు తీసుకునే ముందు ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలి..? ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
 

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కారు తీసుకోవడం అంటే.. ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వడం.. ఫీచర్లను చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు. మన అవసరానికి తగిన కారును తీసుకోవాలి. పెట్రోల్, డీజిల్, హైబ్రిడ్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ అని కాకుండా.. రోజువారీ వినియోగం.. డ్రైవింగ్ సరళిని బట్టి కారును సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

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కేవలం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను మాత్రమే కాకుండా.. ఇన్సురెన్స్, ఇంధనం, సర్వీస్, యాక్సెసరీలు, లోన్ EMIతో మొత్తం అయ్యే ఖర్చును కొటేషన్‌గా తీసుకోండి. ముందుగా మీరు అనుకున్న బడ్జెట్‌కు దగ్గరలో ఉన్న కారును సెలెక్ట్ చేసుకోండి.  

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కారును కచ్చితంగా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి. కారు కంపెనీని నమ్మి కొనుగోలు చేసి నేరుగా ఇంటికి తీసుకు వెళ్లకండి. టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి.. డ్రైవింగ్ కంఫర్ట్‌గా ఉందా..? జర్నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది..? కారు పని తీరు ఎలా ఉంది..? అని టెస్ట్ చేసుకోండి. ట్రాఫిక్‌లో.. వీలైతే హైవే కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి.  

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ఏదైనా కారు తీసుకునే ముందు సదరు కంపెనీ అందించే 'ఆఫ్టర్-సేల్స్ సర్వీస్' ఎలా ఉందో కచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. కంపెనీకి మంచి సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ ఉండటం.. అలాగే దాన్ని వాడుతున్న ఇతర వినియోగదారుల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తెలుసుకోవాలి. ఆ కారు ఫీడ్‌బ్యాక్ బాగుంటే.. కొన్నందుకు పూర్తి సంతృప్తి ఉంటుంది. లేదంటే ఇబ్బందులు తప్పవు. దెబ్బతీయగలవు.  

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ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్ల కంటే వాహన భద్రతకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. సన్‌రూఫ్, పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు చూడటానికి బాగుంటాయి. కానీ ప్రమాద సమయాల్లో మనల్ని కాపాడే బలమైన 'క్రాష్ సేఫ్టీ రేటింగ్స్', అత్యవసర రక్షణ పరికరాలే అన్నింటికంటే ముఖ్యం. బెస్ట్ క్రాష్ సేఫ్టీ రేటింగ్స్, అత్యవసర భద్రతా ప్రమాణాలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.  

TAGS:
Car Buying tips
Car Buying Tips India
First Time Car Buyers Guide
How To Choose Car

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