Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ 5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!

Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: మీరు ఎలాంటి లోన్ కైనా సరే దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు బ్యాంకులు మొదటగా చెక్ చేసేది మీ సిబిల్ స్కీర్. ఈ స్కోర్ మీ గత లోన్ ట్రాన్స్ క్షన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ హిస్టరీ ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది. స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చేందుకు వెనుకడుగు వేస్తాయి. లోన్ మంజూరు అయినా కూడా అధిక వడ్డీ రేటు విధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో సకాలంలో చెల్లింపులు చేయకపోవడం వల్లే CIBIL స్కోర్ పడిపోతుంది. 750 కంటే తక్కువకు మీ స్కోర్ ఎప్పుడూ వెళ్లకూడదంటే, ఈ ఐదు విషయాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. వీటిని ఫాలో అయితే ఏ బ్యాంక్ అయినా రుణాన్ని సులభంగా ఆమోదిస్తుంది. అవేంటో చూద్దాం
లోన్ ఈఎంఐలు అయినా.. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు అయినా సకాలంలో చెల్లించడం క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఒక్కసారి ఆలస్యం చేసినా స్కోర్పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.
అవసరం లేని చోట రుణాలు తీసుకోవడం EMI భారం పెంచుతుంది. ఒత్తిడిలో మీరు వాయిదాలను మిస్ చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను మరింత దెబ్బతీస్తుంది.
మీ కార్డ్ లిమిట్లో 30శాతానికి మించి ఖర్చు చేయకపోవడం మంచిది. పెద్ద మొత్తాలు స్వైప్ చేస్తే మీ క్రెడిట్ వాడకం అధికమౌతుంది. ఇది స్కోర్ను తగ్గిస్తుంది. అవసరమైతే పెద్ద ఖర్చు చేసిన వెంటనే బిల్లింగ్ డేట్ వచ్చేదాకా వేచి లేకుండా చెల్లించండి.
ఎవరికి అయినా రుణ హామీగా నిలబడితే, వారు క్రమంగా EMIలు చెల్లించకపోతే దాని మొత్తం బాధ్యత మీ మీద పడుతుంది. చెల్లింపులు లేట్ అయితే మీ స్కోర్నే ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే హామీ ఇవ్వడానికి ముందు వారు ఆర్థికంగా బాధ్యతాయుతంగా ఉండగలరా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి.
లిమిట్ పెరగటం అంటే మరింత ఖర్చు చేసే అవకాశం అని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ ఎక్కువ ఖర్చు అంటే ఎక్కువ బిల్లు. బిల్లు సకాలంలో చెల్లించలేకపోతే స్కోర్ పడిపోవడం ఖాయం. కాబట్టి అతి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే క్రెడిట్ లిమిట్ పెంచుకోవాలి.