English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Happy Valentines Day 2026: వాలెంటెన్స్ డే స్పెషల్ విషెస్.. ఇలా మీ ప్రేమను చాటి చెప్పండి!

Happy Valentines Day 2026: వాలెంటెన్స్ డే స్పెషల్ విషెస్.. ఇలా మీ ప్రేమను చాటి చెప్పండి!

Happy Valentines Day Wishes 2026: వాలెంటెన్స్ డేకు అన్ని దేశాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు తమ భాగస్వాములతో ఎంతో ఆనందంగా ఉండడమే కాకుండా.. ఒకరికొకరు గ్రీటింగ్స్ అందజేసుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీరు కూడా మీ స్నేహితులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

Happy Valentines Day Wishes 2026 Telugu: భారతదేశంలో పోలిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాలెంటెన్స్ డేను అందరూ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈరోజు ప్రేమికులు వారి ప్రేమను ఒకరికొకరు చాటుకుంటూ.. ప్రత్యేకమైన రోజ్ ఫ్లవర్స్‌తో పాటు గిఫ్టులను అందించుకుంటారు. మరికొందరైతే ఈరోజు ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు. ఇతర దేశాల్లో ఈ రోజును పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజున మీ భాగస్వామికి ఈ గ్రీటింగ్స్ రూపంలో శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
 
1 /5

నా పెదవులపై చిరునవ్వుకు ప్రధాన కారణం నువ్వే.. నా కళ్ళలో మెరిసే కాంతి కిరణం నువ్వే.. నా ప్రతి అడుగులో నీ తోడు కావాలి జీవితాంతం.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

2 /5

నువ్వు జీవితాంతం నా పక్కన ఉంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం నా చేతుల్లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.. నీ ప్రేమే నా ధైర్యం.. నీ తోడే నాకు బలం.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

3 /5

1000 మాటలు చెప్పలేకపోయినా.. ఒక చూపుతో నా మనసులో ఉన్న ప్రేమను అంత నీకు అందించగలను.. నా ప్రతి ఆలోచన నీవే.. నా ప్రతి అడుగు నీవే.. వాలెంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు..  

4 /5

నా నిన్నటి కల.. రేపటి ఆశ.. నేటి శ్వాస.. అన్ని నువ్వే నా బంగారు కన్నా.. జీవితాంతం నీతోనే నడవాలని కోరుకుంటున్నాను.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

5 /5

ఆకాశంలో నక్షత్రాలను లెక్కపెట్టడం ఎంతో సులభమే కానీ.. నీపై ఉన్న అపారమైన ప్రేమని కొలవడం మాత్రం ఎవ్వరికి సాధ్యం కాదు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..  

Happy Valentines Day Happy Valentines Day Wishes Happy Valentines Day Telugu Happy Valentines News

Next Gallery

Jagapathi Babu: రామ్ చరణ్ సినిమా వల్ల నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు.. జగపతిబాబు ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు..!