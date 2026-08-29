/ChatGPT Warning: AIతో చాటింగ్ చేస్తున్నారా..ఈ విషయాలు మాత్రం అస్సలు అడగొద్దు.. అడిగితే ఇక జైల్లోనే!

ChatGPT Warning:ఇప్పటి రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మన జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయింది. ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలన్నా, సందేహానికి సమాధానం కావాలన్నా చాలామంది ChatGPT, Gemini వంటి AI చాట్బాట్స్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. చదువు, ఉద్యోగం, టెక్నాలజీ, రైటింగ్ ఇలా ఎన్నో విషయాల్లో AI మనకు సహాయం చేస్తోంది. అయితే AIని ఉపయోగించే సమయంలో కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కొంతమంది సరదాగా లేదా ఆసక్తితో నేరాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను AI చాట్బాట్స్లో అడుగుతుంటారు. ఉదాహరణకు సైబర్ నేరాలు ఎలా చేయాలి, ఇతరులకు ఎలా హాని చేయాలి, దొంగతనానికి సంబంధించిన పద్ధతులు ఏమిటి వంటి ప్రశ్నలు అడగడం మంచిది కాదు. ఇలాంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉన్నా కూడా వాటిని AIలో వెతకకుండా ఉండటం సురక్షితం.
పోలీసుల దర్యాప్తు, నేరాల నియంత్రణ వంటి అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారం అవసరమైతే అధికారిక ప్రభుత్వ లేదా పోలీసు వర్గాలను సంప్రదించడం మంచిది. సరదాగా అడిగిన ప్రశ్న కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేరాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
AI చాట్బాట్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇవ్వకపోవడం చాలా ముఖ్యం. పాస్వర్డ్లు, బ్యాంక్ వివరాలు, క్రెడిట్ కార్డు సమాచారం, OTPలు, ఆధార్ వంటి సున్నితమైన వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చాట్లో టైప్ చేయకూడదు. అలాగే కంపెనీకి సంబంధించిన రహస్య సమాచారం, వ్యాపార పత్రాలు లేదా ఇతరుల వ్యక్తిగత వివరాలను కూడా AIతో పంచుకోవడం మంచిది కాదు. మనం ఆన్లైన్లో ఇచ్చే సమాచారం ఎలా ఉపయోగించబడుతుందనే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ChatGPT లేదా ఇతర AI టూల్స్ ఇచ్చే ప్రతి సమాధానం 100 శాతం సరైనదే అని అనుకోవడం కూడా ప్రమాదమే. కొన్ని సందర్భాల్లో AI తప్పు సమాచారాన్ని కూడా సమాధానంగా ఇవ్వవచ్చు. అందుకే ముఖ్యమైన విషయాలను మరో విశ్వసనీయమైన వనరుతో కూడా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా వైద్యం, చట్టం, పెట్టుబడులు వంటి సున్నితమైన అంశాల్లో AI సమాధానాన్ని మాత్రమే నమ్మకూడదు. అవసరమైతే సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.
AI టెక్నాలజీ మన పనులను సులభం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దాన్ని బాధ్యతగా ఉపయోగించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. తెలియని విషయాలపై సమాచారం తీసుకునేటప్పుడు, వ్యక్తిగత వివరాలు ఇచ్చేటప్పుడు, నేరాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ప్రత్యేక జాగ్రత్త పాటించాలి. AIని తెలివిగా, బాధ్యతగా ఉపయోగిస్తే దాని ప్రయోజనాలను సురక్షితంగా పొందవచ్చు.