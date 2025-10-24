Best Camera Smartphones 2025: 2025లో బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్లు.. ఐఫోన్ 17ను మించిన 6 బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్లు ఇవే.. ఏది కొంటారో మీఇష్టం..!

Best Camera Smartphones 2025: మీరు కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్ను కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే.. మీరు iPhone 17కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఫోన్ కంటే సూపర్ డూపర్ బెస్ట్ కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్స్ మరెన్నో ఉన్నాయి. అందులో Xiaomi Leica కెమెరా లెన్స్ నుండి Samsung భారీ 200MP కెమెరా వరకు, ఈ టాప్ 6 కెమెరా ఫోన్లు అద్భుతమైన ఫోటో క్వాలిటీని అందిస్తాయి. ఆ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏవో చూద్దాం.
Google Pixel 10 లో 48MP వైడ్ సెన్సార్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 10.8MP టెలిఫోటో లెన్స్, 13MP అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. 4K వీడియో, అల్ట్రా-HDR AI ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇస్తూ మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ఫొటోలను అందిస్తుంది. ఇది 2025లో బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్ గా ఉంది. ఇది iPhone 17 కంటే కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
Xiaomi 15 Ultraలో 1-అంగుళాల 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 4.3x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. లైకాతో కలిసి డెవలప్ చేసిన ఇది 8K వీడియో, 120fps వద్ద 4K, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 2025లో iPhone 17 కంటే బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్గా నిలిచింది.
Samsung Galaxy S24 Ultraలో 200MP మెయిన్ లెన్స్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో, 10MP 3x టెలిఫోటో 12MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. HDR10+, 8K రికార్డింగ్, లేజర్ AF తో, ఇది ప్రో-లెవల్ ఫోటోగ్రఫీని అందిస్తుంది. నిజంగా 2025లో iPhone 17ని అధిగమించే ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా ఫోన్.
Vivo X200లో OISతో కూడిన ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్, 3x టెలిఫోటో లెన్స్, అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. Zeiss ఆప్టిక్స్, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాతో అమర్చి ఇది ప్రీమియం ఇమేజింగ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం iPhone 17కి బలమైన కెమెరా పోటీదారుగా నిలిచింది.
Oppo Find X8 లో ట్రిపుల్ 50MP హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్డ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో వైడ్, 3x పెరిస్కోప్, అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. డాల్బీ విజన్ 4K రికార్డింగ్, 32MP 4K సెల్ఫీ కెమెరాతో, ఇది సినిమాటిక్-క్వాలిటీ సీన్స్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందిస్తుంది. ఇది 2025లో ఐఫోన్ 17 కంటే మెరుగైన కెమెరా ఫోన్గా మారుతుంది.
OnePlus 13 లో హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేసిన ట్రిపుల్ 50MP కెమెరాలు, 8K వీడియో సపోర్ట్, అద్భుతమైన పనితీరు కోసం 6000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్, 1TB వరకు నిల్వతో ఆధారితమైన ఇది 2025లో ఐఫోన్ 17కి మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరా ఫోన్.